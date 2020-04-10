Науковці виявили три "варіанти" нового коронавірусу. Чому це важливо

Дослідники з Кембриджа, Великої Британії та Німеччини змогли відтворити ранній еволюційний шлях збудника, який викликає захворювання COVID-19.
Результати представили за допомогою філогенетичної мережі та опублікували в журналі PNAS.
Філогенетична мережа – це графік, який використовується для візуалізації еволюційних зв'язків між генами, хромосомами, геномами чи видами.
| Команда дослідників використовувала дані геному вірусу з усього світу, які зібрали у період з 24 грудня 2019 року по 4 березня 2020 року,Науковці знайшли три "варіанти" COVID-19 і позначили їх "A", "B", "C".
Графік PNAS
Це може допомогти виявити незадокументовані інфекційні джерела.
Також дослідники вважають, що розуміння мутацій вірусу може допомогти, зокрема, у розробці вакцини.
Команда дослідників використовувала дані геному вірусу з усього світу, які зібрали у період з 24 грудня 2019 року по 4 березня 2020 року,
Науковці знайшли три "варіанти" SARS-Cov-2 і позначили їх "A", "B", "C".
Тип "А" найближчий до того, який знаходили у кажанів.
Він був розповсюдженим у місті Ухань, проте не був домінантним варіантом вірусу.
Його також виявляли в американців, які проживали в місті Ухань.
Цей варіант вірусу був розповсюдженим у пацієнтів з США та Австралії.
А от "головним" типом вірусу міста Ухань був тип "В". Він в принципі домінував у всій Східній Азії.
"С" – це вже "європейський" тип вірусу.
Саме такий тип вірусу знаходили у перших пацієнтів з Франції, Італії, Швеції та Великої Британії.
Науковці зазначають, що тип "В" не розповсюдився за межі Східної Азії.
З цього можна припустити, що у європейців, можливо, є імунологічний захист проти цього типу, або захист, який можна пояснити умовами довкілля.
"Для того, щоб "вибратись" зі Східної Азії та розповсюдитись далі, типу "В" доведеться мутувати", – каже генетик доктор Пітер Фостер, головний автор дослідження.
І при цьому додає, що саме в Східній Азії, на даному етапі, рівень мутації вірусу найнижчий.
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Тип "А" – найближчий до вірусу, який пішов від кажанів та ящірок.
Тип "В" пішов від типу "А". Їх розділяє дві мутації.
Тим "С" своєю чергою – "донька" типу "В".
При цьому не можна сказати, що вірус дуже швидко мутує.
Принаймні, повільніше за грип.
Якщо SARS-Cov-2 має менш як 25 мутацій на рік.
То вірус грипу має понад 50 мутацій на рік.
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