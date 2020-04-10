Науковці виявили три "варіанти" нового коронавірусу. Чому це важливо

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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10 квітня 2020

Дослідники з Кембриджа, Великої Британії та Німеччини змогли відтворити ранній еволюційний шлях збудника, який викликає захворювання COVID-19.

Результати представили за допомогою філогенетичної мережі та опублікували в журналі PNAS.

Філогенетична мережа це графік, який використовується для візуалізації еволюційних зв'язків між генами, хромосомами, геномами чи видами.

 Команда дослідників використовувала дані геному вірусу з усього світу, які зібрали у період з 24 грудня 2019 року по 4 березня 2020 року,Науковці знайшли три "варіанти" COVID-19 і позначили їх "A", "B", "C".
Графік PNAS

Це може допомогти виявити незадокументовані інфекційні джерела.

Також дослідники вважають, що розуміння мутацій вірусу може допомогти, зокрема, у розробці вакцини.

Команда дослідників використовувала дані геному вірусу з усього світу, які зібрали у період з 24 грудня 2019 року по 4 березня 2020 року,

Науковці знайшли три "варіанти" SARS-Cov-2 і позначили їх "A", "B", "C".

Тип "А" найближчий до того, який знаходили у кажанів.

Він був розповсюдженим у місті Вухань, проте не був домінантним варіантом вірусу. 

Його також виявляли в американців, які проживали в місті Вухань.

Цей варіант вірусу був розповсюдженим у пацієнтів з США та Австралії. 

А от "головним" типом вірусу міста Вухань був тип "В". Він в принципі домінував у всій Східній Азії.

"С"   це вже "європейський" тип вірусу. 

Саме такий тип вірусу знаходили у перших пацієнтів з Франції, Італії, Швеції та Великої Британії. 

Науковці зазначають, що тип "В" не розповсюдився за межі Східної Азії.

З цього можна припустити, що у європейців, можливо, є імунологічний захист проти цього типу, або захист, який можна пояснити умовами довкілля.

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Тип "А"   найближчий до вірусу, який пішов від кажанів та ящірок.

Тип "В" пішов від типу "А". Їх розділяє дві мутації.

Тим "С" своєю чергою   "донька" типу "В".

При цьому не можна сказати, що вірус дуже швидко мутує.

Принаймні, повільніше за грип.

Якщо SARS-Cov-2 має менш як 25 мутацій на рік.

То вірус грипу має понад 50 мутацій на рік. 

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