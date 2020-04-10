Науковці виявили три "варіанти" нового коронавірусу. Чому це важливо

Дослідники з Кембриджа, Великої Британії та Німеччини змогли відтворити ранній еволюційний шлях збудника, який викликає захворювання COVID-19.

Результати представили за допомогою філогенетичної мережі та опублікували в журналі PNAS.

Філогенетична мережа – це графік, який використовується для візуалізації еволюційних зв'язків між генами, хромосомами, геномами чи видами.

Команда дослідників використовувала дані геному вірусу з усього світу, які зібрали у період з 24 грудня 2019 року по 4 березня 2020 року,Науковці знайшли три "варіанти" COVID-19 і позначили їх "A", "B", "C".

Графік PNAS

Це може допомогти виявити незадокументовані інфекційні джерела.

Також дослідники вважають, що розуміння мутацій вірусу може допомогти, зокрема, у розробці вакцини.

Команда дослідників використовувала дані геному вірусу з усього світу, які зібрали у період з 24 грудня 2019 року по 4 березня 2020 року,

Науковці знайшли три "варіанти" SARS-Cov-2 і позначили їх "A", "B", "C".

Тип "А" найближчий до того, який знаходили у кажанів.

Він був розповсюдженим у місті Вухань, проте не був домінантним варіантом вірусу.

Його також виявляли в американців, які проживали в місті Вухань.

Цей варіант вірусу був розповсюдженим у пацієнтів з США та Австралії.

А от "головним" типом вірусу міста Вухань був тип "В". Він в принципі домінував у всій Східній Азії.

"С" – це вже "європейський" тип вірусу.

Саме такий тип вірусу знаходили у перших пацієнтів з Франції, Італії, Швеції та Великої Британії.

Науковці зазначають, що тип "В" не розповсюдився за межі Східної Азії.

З цього можна припустити, що у європейців, можливо, є імунологічний захист проти цього типу, або захист, який можна пояснити умовами довкілля.

Тип "А" – найближчий до вірусу, який пішов від кажанів та ящірок.

Тип "В" пішов від типу "А". Їх розділяє дві мутації.

Тим "С" своєю чергою – "донька" типу "В".

При цьому не можна сказати, що вірус дуже швидко мутує.

Принаймні, повільніше за грип.

Якщо SARS-Cov-2 має менш як 25 мутацій на рік.

То вірус грипу має понад 50 мутацій на рік.

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