У 879 медиків в Україні зафіксовано COVID-19. МОЗ хоче регулярно тестувати лікарів

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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17 квітня 2020

З 4662 випадків захворювання на COVID-19 в Україні – 879 зафіксовано у медпрацівників.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 17 квітня. 

 Лікарів хочуть регулярно тестувати на COVID-19

Він уточнив, що медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19, планують регулярно тестувати на наявність коронавірусу. 

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"У зв'язку із суттєвим збільшенням кількості захворівших медичних працівників, ми розглядаємо можливість проведення тестування раз на 5 днів всім медичним працівникам, які працюють з COVID-19", – повідомив глава МОЗ. 

Міністр зазначив, що алгоритм тестування медичних працівників не відрізняється від тестування інших громадян.

"При появі відповідних симптомів захворювання на коронавірус – температура і сухий кашель та решта, медичному працівнику робиться тест на коронавірус", – пояснив очільник міністерства. 

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