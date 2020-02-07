Українці масово скуповують медичні маски. Коли їх носити ВІДЕО

Попит на медичні маски по Україні зріс у 15 разів.

Проблему дефіциту хірургічних масок підтверджують виробники та постачальники продукції, а також керівники обласних департаментів охорони здоров'я, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ.

Попит по Україні зріс у 15 разів. Фото stalnyk/Depositphotos

"Попит на маски в зв'язку з новим інфоприводом про коронавіруси виріс в 15 разів.

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Жоден постачальник не може забезпечити такий попит.

Справа в тому, що більшість масок поставляється і з Китаю, на це необхідно багато часу ", – зазначає комерційного директора мережі "Аптека доброго дня" Андрій Паніматченко.

Співзасновник київської мережі "Медтехніка+" Олексій Давиденко зазначає, що за останній тиждень січня тільки у одного українського оптовика закупили річний запас захисник масок (1,5 млн одиниць).

При цьому іноземні заводи з виробництва одноразових медичних виробів зараз постачають маски в Китай, де вирує коронавірус.

Крім того, через дефіцит у більшості імпортерів зросла закупівельна вартість масок.

"У мирний час, одна маска коштує при оптовій закупівлі 30 копійок.

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В середині минулого тижня ціна вже була 50 копійок, в цей понеділок – зросла до 70.

Сьогодні у деяких оптовиків ціни сміливо перевалили за 1 гривню", – пише Давиденко.

Натомість, Антон Аврінский, СЕО сервісу Liki24.com, що займається пошуком і доставкою ліків, не підтверджує дефіцит масок в мережах.

"Поки ми не фіксуємо нестачу одноразових медичних масок або медикаментів в аптеках України.

В аптеках вистачає вітамінів, засобів від нежиті та застуди, противірусних засобів різних цінових категорій.

Навпаки – через аномально теплу зиму фіксується набагато менше звернень саме по цій категорії медикаментів".

Нагадаємо, що хірургічні маски не допомагають захиститися від вірусу.

Вони потрібні людям із симптомами респіраторного захворювання, щоб не заразити інших.

Досі в Україні не було зафіксовано випадків коронавірусу.

А перші тест-системи, яких вистачить для діагностики 25-30 випадків коронавірусу, уже прибули в лабораторію в Києві.

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