Очільник МОЗ розповів, чому деяким лікарям можуть знизити зарплату в 2020 році

Збільшення заробітної плати медичним працівникам можливе лише в тих закладах, де немає дефіциту фінансування.

При цьому працівникам лікарень, де спостерігається недофінансування, заробітні плати можуть навпаки знизити.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 22 квітня.

Очільник МОЗ Максим Степанов

"В тих закладах, які мають профіцит, може бути підвищення рівня заробітної плати.

Це буде вирішуватися на рівні керівництва конкретного закладу.

Що стосується 984 лікарень, які мають дефіцит по фінансуванню, може бути зниження заробітних плат.

А в деяких випадках – звільнення медичного персоналу", – зазначив глава міністерства.

Раніше міністр охорони здоров'я повідомивляв, що під час аудиту медичних закладів, проведеного Національною службою здоров'я України, близько тисячі лікарень сповістили про дефіцит фінансування.

"З першого квітня у нас стартував другий етап реформи медицини, запраз проводимо активні дії щодо аудиту.

Цифри, які ми отримуємо – дуже тривожні

Тому ми продовжуємо спілкування в швидкому режимі, щоб запропонувати якісь дії.

Ми не в тому стані, щоб так легковажно відноситися до наших працівників", – додав Максим Степанов.

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