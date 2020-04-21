50 тисяч лікарю й 30 тисяч медсестрі: Кличко анонсував зарплати за березень

Київські медики, які працюють з пацієнтами з підозрою та з хворими на коронавірус, мають отримати доплату в розмірі 9 посадових окладів.
На це Київ з міського бюджету виділив майже 10,8 мільйона гривень.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу 21 квітня.
|Лікарі за березень отримають загалом від 30 до 50 тисяч гривень, медсестри – від 25 до 30 тисяч гривень, молодший медичний персонал – від 20 до 25 тисяч гривень
У середньому доплата за березень для медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить:
- лікарям – 17 тисяч гривень,
- медсестрам – 13 тисяч гривень,
- молодшому медперсоналу – 11 тисяч гривень.
За словами Кличка, лікарі за березень отримають загалом від 30 до 50 тисяч гривень, медсестри – від 25 до 30 тисяч гривень, молодший медичний персонал – від 20 до 25 тисяч гривень.
"Працівники центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень", – додав Кличко.
Для цього місто додатково виділило 12,4 мільйона гривень.
В середньому, лікарі центру отримають премію 9800 гривень, фельдшери – 5500, а санітари – 1900.
Вас також може зацікавити:
COVID-19: якими препаратами нас будуть лікувати? Аналізуємо українській протокол
Як можна допомогти лікарям. Корисні посилання
Як виявляють та лікують коронавірус. Розповідь української лікарки з Великої Британії
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.