50 тисяч лікарю й 30 тисяч медсестрі: Кличко анонсував зарплати за березень

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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21 квітня 2020

Київські медики, які працюють з пацієнтами з підозрою та з хворими на коронавірус, мають отримати доплату в розмірі 9 посадових окладів. 

На це Київ з міського бюджету виділив майже 10,8 мільйона гривень. 

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу 21 квітня.

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Лікарі за березень отримають загалом від 30 до 50 тисяч гривень, медсестри – від 25 до 30 тисяч гривень, молодший медичний персонал – від 20 до 25 тисяч гривень

У середньому доплата за березень для медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить:

  • лікарям – 17 тисяч гривень,
  • медсестрам – 13 тисяч гривень,
  • молодшому медперсоналу – 11 тисяч гривень.

За словами Кличка, лікарі за березень отримають загалом від 30 до 50 тисяч гривень, медсестри – від 25 до 30 тисяч гривень, молодший медичний персонал – від 20 до 25 тисяч гривень.

"Працівники центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень", – додав Кличко.

Для цього місто додатково виділило 12,4 мільйона гривень.

В середньому, лікарі центру отримають премію 9800 гривень, фельдшери – 5500, а санітари – 1900. 

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