50 тисяч лікарю й 30 тисяч медсестрі: Кличко анонсував зарплати за березень

Київські медики, які працюють з пацієнтами з підозрою та з хворими на коронавірус, мають отримати доплату в розмірі 9 посадових окладів.

На це Київ з міського бюджету виділив майже 10,8 мільйона гривень.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу 21 квітня.

Лікарі за березень отримають загалом від 30 до 50 тисяч гривень, медсестри – від 25 до 30 тисяч гривень, молодший медичний персонал – від 20 до 25 тисяч гривень

У середньому доплата за березень для медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить:

лікарям – 17 тисяч гривень,

медсестрам – 13 тисяч гривень,

молодшому медперсоналу – 11 тисяч гривень.

За словами Кличка, лікарі за березень отримають загалом від 30 до 50 тисяч гривень, медсестри – від 25 до 30 тисяч гривень, молодший медичний персонал – від 20 до 25 тисяч гривень.

"Працівники центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень", – додав Кличко.

Для цього місто додатково виділило 12,4 мільйона гривень.

В середньому, лікарі центру отримають премію 9800 гривень, фельдшери – 5500, а санітари – 1900.

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