Чому Україна може не мати колективного імунітету проти коронавірусу. Пояснює МОЗ

Наразі Україні рано думати про колективний імунітет проти коронавірусу.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу 22 квітня.

Глава МОЗ Максим Степанов

"Якщо ми оперуємо таким поняттям, як колективний імунітет, то він повинен бути у 90% населення країни.

Зрозуміло, що у нас немає такої кількості людей з імунітетом, адже він з'являється тільки після того, як людина перехворіла.

Сьогодні кількість перехворілих людей дуже далека навіть до думки про формування колективного імунітету", – пояснює міністр.

При цьому Максим Степанов зазначив, що в світі досі досліджують можливість колективного імунітету проти коронавірусу.

"Якщо ми говоримо про COVID-19, то у нього відповідний титр антитіл.

Згідно досліджень науковців різних країн, зокрема Китаю та Європи, 30% людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу титр антитіл дуже низький.

Це означає, що вони не можуть гарантувати імунітету і людина може захворіти повторно.

Якщо це дійсно буде підтверджено, ми можемо стверджувати, що колективний імунітет – неможливий", – розповів глава міністерства.

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