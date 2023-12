Діти та COVID-19: як малюки переносять коронавірус, "червоні прапорці" для батьків та що робити породіллям

80% людей легко переносять коронавірусну хворобу.

У зоні ризику – переважно люди похилого віку та ті, хто мають хронічні захворювання.

Цю інформацію про COVID-19, здається, знають вже всі.

Станом на 14 квітня в Україні госпіталізовано 52 дитини.

17 квітня хворобу зафіксували у 31 дитини. 11 з них госпіталізували.

За інформацією, яку надав "Українській правді. Життя" Центр громадського здоров'я України, всього з початку спалаху в Україні захворіло 320 дітей.

Деякі діти потрапляли у реанімацію та потребували підключення до апарату штучної вентиляції легень.

Проте як стверджував на брифінгу 14 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, наразі жодна дитина не потребує апаратів ШВЛ.

Дитячих смертей від COVID-19 в Україні також не зафіксовано.

Довгий час вважалося, що діти хворіють дуже легко, навіть безсимптомно.

Проте 18 березня докторка Марія ван Керхове на прес-брифінгу ВООЗ заявила: останні дослідження показали, що були зафіксовані й випадки тяжкого перебігу хвороби, а одна дитина в Китаї померла.

Що ж відомо станом на середину квітня 2020 року щодо того, як діти переносять COVID-19?

Розбираємось.

Для цього матеріалу нас консультували:

Одне з найдетальніших досліджень щодо COVID-19 у дітей, яке проаналізувало 2143 випадки, надає такі дані:

👩‍🦲 У 90% випадків хвороба проходила або безсимптомно, або легко, або помірно.

👩‍🦲 Під легким протіканням хвороби розуміють: гарячку, кишкові розлади, кашель, біль в горлі, біль в м'язах, нудоту, нежить.

👩‍🦲 Помірні прояви – це пневмонія з кашлем та температурою, але без гіпоксії (брак кисню). Також були зафіксовані випадки, коли у маленького пацієнта не було симптомів, але комп'ютерна томографія (КТ) показувало вогнища пошкоджень у легенях.

👩‍🦲 Важке протікання хвороби – це кашель та температура, які супроводжуються задишкою. Насиченість крові киснем при цьому нижче 92%.

👩‍🦲 Критичний стан: дихальна недостатність, енцефалопатія, серцева недостатність тощо. Згідно з дослідженням, у критично стані перебувало 125 дітей з 2143.

👩‍🦲 Середній вік пацієнтів, які брали участь у цьому досліджені був 7 років, 56,6% – хлопчики.

Але загалом захворіти можуть діти будь-якого віку. Малюки, зокрема немовлята, були більш вразливі до коронавірусної хвороби.

У цього дослідження є свої недоліки: в аналізі були не лише випадки лабораторно підтвердженого COVID-19 (731 випадок), але й підозри на коронавірусну інфекцію (1412 випадків).

При цьому 10,6% важких та критичних станів припадали на дітей віком до одного року.

Чим старше дитина – тим легше вона переносила вірус.

Лише у 3% дітей старше 15 років хвороба проходила важко або критично.

Чому діти менш вразливі до вірусу?

Наразі точної відповіді на це питання немає.

Є припущення, що це можна пояснити тим, що діти мають низький рівень функціонування та дозрівання білку ACE2. А збудник хвороби – SARs-Cov-2 – використовує цей білок як рецептор.

"Можливо, причина в тому, що діти в принципі частіше хворіють на респіраторні.

І, маючи вищий рівень антитіл, ніж дорослі, краще готові до боротьби з вірусом.

Але поки всі ці варіанти на рівні теорії", – йдеться у досліджені.

Коронавірусна хвороба викликає у дітей ті ж симптоми, що й у дорослих:

Хоча нещодавній аналіз педіатричних випадків у США показав, що діти частіше за дорослих мали лихоманку і не так часто як дорослі – кашель.

"Новий тип коронавірусу "полюбляє" легені, що призводить до розвитку всім відомої "візитної картки" COVID-19 – вірусної пневмонії.

Тому батькам, в першу чергу, треба знати ознаки запалення легень", – наголошує дитячий інфекціоніст Євгеній Щербина.

Він радить звертати увагу на такі ознаки як ускладнене та/або прискорене дихання.

"Батьки повинні навчитись при ознаках ГРВІ (нежить, кашель, підвищення температури тіла) рахувати частоту дихання.

Це треба робити з початку хвороби й до самого її закінчення хоча б один раз на день, але обов'язково при нормальній температурі тіла та у спокої (в ідеалі під час сну)", – радить лікар.

Повний вдих-видих рахуємо за одиницю. Норма частоти дихання за 1 хвилину:

"Якщо у дитини на фоні ГРВІ відмічається прискорене дихання, тим більше, якщо ускладнене дихання помітно навіть неозброєним оком – потрібно негайно зв'язатись зі своїм лікарем. Якщо лікар недоступний – викликайте "швидку", – каже інфекціоніст.

Також до лікаря варто звернутись якщо:

Євгеній Щербина перераховує: в групі ризику діти з хронічним захворюванням легень, діабетом та імунодефіцитами.

Також важче переносять захворювання немовлята та дошкільнята.

Педіатр Сергій Макаров каже, що дуже тривожною ознакою у дитини від 0 до 6 місяців є відмова від грудей або швидка втома від смоктання.

"Якщо дитина менше їсть, або незабаром після прикладання до грудей їй потрібно перепочити, ніби віддихатись, це має насторожити батьків.

Це привід звертатися до свого педіатра або сімейного лікаря", – каже Макаров.

Якщо ви підозрюєте у своєї дитини COVID-19, не варто бігти до лікарні чи поліклініки, спочатку зателефонуйте своєму сімейному лікарю чи педіатру.

Він скерує вас і вирішить, чи потрібно викликати бригаду "швидкої".

Наразі тест на коронавірус можуть взяти у вас вдома, до пацієнтів вже виїжджають спеціальні мобільні бригади.

Найточніше встановить діагноз ПЛР-тест, тобто аналіз на основі полімеразної ланцюгової реакції.

Експрес-тести, навіть якщо ви зробити їх вдома самостійно, не можуть бути підставою для діагнозу.

До того ж, для їх проведення потрібна кров дитини, отож краще, якщо такі тести все одно будуть проводити медичні працівники.

Експрес-тести обов'язково мають бути підтверджені ПЛР-тестом.

Госпіталізувати дитину чи ні вирішує лікар, на основі самопочуття малюка, а також в залежності від того, має дитина супутні захворювання чи ні, каже Сергій Макаров.

"Наприклад, дитині 5-6 місяців, хворобу вона переносить легко, з батьками є постійний зв'язок, вони знають як правильно спостерігати за дитиною, а при цьому інфекційні лікарні перенавантажені, то лікар може прийняти рішення залишити дитину вдома", – пояснює педіатр.

Лікування легкої форми COVID-19 нічим кардинально не відрізняється від лікування інших респіраторних хвороб, каже інфекціоніст Щербина.

Перш за все лікування має бути симптоматичним, таким, що полегшує стан дитини.

А саме:

Найбільш безпечними ліками для зниження температури є парацетамол та ібупрофен.

Аспірин заборонений для дітей!

Чи є ібупрофен небезпечнішим за парацетамол при COVID-19?

Наразі це поки не відомо.

Були окремі заяви, зокрема від міністра охорони здоров'я Франції Олівера Верана, що ібупрофен може ускладнити протікання COVID-19 і краще збивати температуру парацетамолом.

Проте ВООЗ не каже нічого проти ні ібупрофену, ні парацетамолу.

Q: Could #ibuprofen worsen disease for people with #COVID19?



A: Based on currently available information, WHO does not recommend against the use of of ibuprofen. pic.twitter.com/n39DFt2amF