Діти та COVID-19: як малюки переносять коронавірус, "червоні прапорці" для батьків та що робити породіллям

80% людей легко переносять коронавірусну хворобу.

У зоні ризику – переважно люди похилого віку та ті, хто мають хронічні захворювання.

Цю інформацію про COVID-19, здається, знають вже всі.

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Станом на 14 квітня в Україні госпіталізовано 52 дитини.

17 квітня хворобу зафіксували у 31 дитини. 11 з них госпіталізували.

За інформацією, яку надав "Українській правді. Життя" Центр громадського здоров'я України, всього з початку спалаху в Україні захворіло 320 дітей.

Деякі діти потрапляли у реанімацію та потребували підключення до апарату штучної вентиляції легень.

Проте як стверджував на брифінгу 14 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, наразі жодна дитина не потребує апаратів ШВЛ.

Станом на 14 квітня в Україні госпіталізовано 52 дитини.

Фото: freepik

Дитячих смертей від COVID-19 в Україні також не зафіксовано.

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Довгий час вважалося, що діти хворіють дуже легко, навіть безсимптомно.

Проте 18 березня докторка Марія ван Керхове на прес-брифінгу ВООЗ заявила: останні дослідження показали, що були зафіксовані й випадки тяжкого перебігу хвороби, а одна дитина в Китаї померла.

Що ж відомо станом на середину квітня 2020 року щодо того, як діти переносять COVID-19?

Розбираємось.

Для цього матеріалу нас консультували:

Дитячий інфекціоніст Євгеній Щербина

Педіатр Сергій Макаров

Що кажуть дослідження

Одне з найдетальніших досліджень щодо COVID-19 у дітей, яке проаналізувало 2143 випадки, надає такі дані:

👩‍🦲 У 90% випадків хвороба проходила або безсимптомно, або легко, або помірно.

👩‍🦲 Під легким протіканням хвороби розуміють: гарячку, кишкові розлади, кашель, біль в горлі, біль в м'язах, нудоту, нежить.

👩‍🦲 Помірні прояви – це пневмонія з кашлем та температурою, але без гіпоксії (брак кисню). Також були зафіксовані випадки, коли у маленького пацієнта не було симптомів, але комп'ютерна томографія (КТ) показувало вогнища пошкоджень у легенях.

👩‍🦲 Важке протікання хвороби – це кашель та температура, які супроводжуються задишкою. Насиченість крові киснем при цьому нижче 92%.

👩‍🦲 Критичний стан: дихальна недостатність, енцефалопатія, серцева недостатність тощо. Згідно з дослідженням, у критично стані перебувало 125 дітей з 2143.

👩‍🦲 Середній вік пацієнтів, які брали участь у цьому досліджені був 7 років, 56,6% – хлопчики.

Але загалом захворіти можуть діти будь-якого віку. Малюки, зокрема немовлята, були більш вразливі до коронавірусної хвороби.

10,6% важких та критичних станів припадали на дітей віком до одного року. Фото: freepik

У цього дослідження є свої недоліки: в аналізі були не лише випадки лабораторно підтвердженого COVID-19 (731 випадок), але й підозри на коронавірусну інфекцію (1412 випадків).

При цьому 10,6% важких та критичних станів припадали на дітей віком до одного року.

Чим старше дитина – тим легше вона переносила вірус.

Лише у 3% дітей старше 15 років хвороба проходила важко або критично.

Чому діти менш вразливі до вірусу?

Наразі точної відповіді на це питання немає.

Є припущення, що це можна пояснити тим, що діти мають низький рівень функціонування та дозрівання білку ACE2. А збудник хвороби – SARs-Cov-2 – використовує цей білок як рецептор.

"Можливо, причина в тому, що діти в принципі частіше хворіють на респіраторні.

І, маючи вищий рівень антитіл, ніж дорослі, краще готові до боротьби з вірусом.

Але поки всі ці варіанти на рівні теорії", – йдеться у досліджені.

Як виявити COVID-19 у дитини

Коронавірусна хвороба викликає у дітей ті ж симптоми, що й у дорослих:

лихоманку,

кашель,

іноді нежить,

в тяжких випадках – ускладнене дихання.

Дані ВООЗ н а основі 55 924 лабораторно підтверджених випадків

Хоча нещодавній аналіз педіатричних випадків у США показав, що діти частіше за дорослих мали лихоманку і не так часто як дорослі – кашель.

"Новий тип коронавірусу "полюбляє" легені, що призводить до розвитку всім відомої "візитної картки" COVID-19 – вірусної пневмонії.

Тому батькам, в першу чергу, треба знати ознаки запалення легень", – наголошує дитячий інфекціоніст Євгеній Щербина.

Він радить звертати увагу на такі ознаки як ускладнене та/або прискорене дихання.

"Батьки повинні навчитись при ознаках ГРВІ (нежить, кашель, підвищення температури тіла) рахувати частоту дихання.

Це треба робити з початку хвороби й до самого її закінчення хоча б один раз на день, але обов'язково при нормальній температурі тіла та у спокої (в ідеалі під час сну)", – радить лікар.

Повний вдих-видих рахуємо за одиницю. Норма частоти дихання за 1 хвилину:

у дітей 0-2 місяці – до 60;



у дітей 2-12 місяців – до 50;



у дітей 1-5 років – до 40;



у дітей старше 5 років та дорослих – бажано до 20, але точно не вище 25.

"Якщо у дитини на фоні ГРВІ відмічається прискорене дихання, тим більше, якщо ускладнене дихання помітно навіть неозброєним оком – потрібно негайно зв'язатись зі своїм лікарем. Якщо лікар недоступний – викликайте "швидку", – каже інфекціоніст.

Також до лікаря варто звернутись якщо:

дитина жаліється на біль у вусі;

болю немає, дихання в нормі, але температура тримається 3-5 днів;

температура нормалізувалась, але через деякий час знову почала підвищуватись.

Євгеній Щербина перераховує: в групі ризику діти з хронічним захворюванням легень, діабетом та імунодефіцитами.

Також важче переносять захворювання немовлята та дошкільнята.

Педіатр Сергій Макаров каже, що дуже тривожною ознакою у дитини від 0 до 6 місяців є відмова від грудей або швидка втома від смоктання.

Те, як дитина смокче груди – важливий показник її здоров'я. Фото: freepik

"Якщо дитина менше їсть, або незабаром після прикладання до грудей їй потрібно перепочити, ніби віддихатись, це має насторожити батьків.

Це привід звертатися до свого педіатра або сімейного лікаря", – каже Макаров.

Якщо ви підозрюєте у своєї дитини COVID-19, не варто бігти до лікарні чи поліклініки, спочатку зателефонуйте своєму сімейному лікарю чи педіатру.

Він скерує вас і вирішить, чи потрібно викликати бригаду "швидкої".

Наразі тест на коронавірус можуть взяти у вас вдома, до пацієнтів вже виїжджають спеціальні мобільні бригади.

Найточніше встановить діагноз ПЛР-тест, тобто аналіз на основі полімеразної ланцюгової реакції.

Експрес-тести, навіть якщо ви зробити їх вдома самостійно, не можуть бути підставою для діагнозу.

До того ж, для їх проведення потрібна кров дитини, отож краще, якщо такі тести все одно будуть проводити медичні працівники.

Експрес-тести обов'язково мають бути підтверджені ПЛР-тестом.







Якщо у дитини діагностували COVID-19 і лишають лікуватися вдома

Госпіталізувати дитину чи ні вирішує лікар, на основі самопочуття малюка, а також в залежності від того, має дитина супутні захворювання чи ні, каже Сергій Макаров.

"Наприклад, дитині 5-6 місяців, хворобу вона переносить легко, з батьками є постійний зв'язок, вони знають як правильно спостерігати за дитиною, а при цьому інфекційні лікарні перенавантажені, то лікар може прийняти рішення залишити дитину вдома", – пояснює педіатр.

Лікування легкої форми COVID-19 нічим кардинально не відрізняється від лікування інших респіраторних хвороб, каже інфекціоніст Щербина.

Перш за все лікування має бути симптоматичним, таким, що полегшує стан дитини.

А саме:

достатня кількість рідини;

достатня вологість повітря (приблизно 50%);

жарознижувальні ліки відповідно до ваги дитини.

Найбільш безпечними ліками для зниження температури є парацетамол та ібупрофен.

Аспірин заборонений для дітей!

Чи є ібупрофен небезпечнішим за парацетамол при COVID-19?

Наразі це поки не відомо.

Були окремі заяви, зокрема від міністра охорони здоров'я Франції Олівера Верана, що ібупрофен може ускладнити протікання COVID-19 і краще збивати температуру парацетамолом.

Проте ВООЗ не каже нічого проти ні ібупрофену, ні парацетамолу.

Q: Could #ibuprofen worsen disease for people with #COVID19?



A: Based on currently available information, WHO does not recommend against the use of of ibuprofen. pic.twitter.com/n39DFt2amF — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020

"На сьогодні немає переконливих даних щодо небезпеки прийому ібупрофену при COVID-19 і більшість медичних організацій рекомендують використовувати його, якщо парацетамолу не достатньо", – каже інфекціоніст.

В жодному разі не потрібно намагатися дістати ліки, які входять в український протокол лікування. Ці препарати поки що не мають доказової дії щодо коронавірусу, але мають дуже серйозні побічні ефекти.

Наприклад, високі дози "Плаквенілу" можуть призводити до ретинопатії (враження сітківки ока). Також є ризики порушення серцевого ритму.

Такі ліки приймають лише під наглядом лікаря і після підписання інформованої згоди на таке лікування.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнює, що в Україні вони будуть продаватися лише за електронним рецептом.







Якщо дитину госпіталізують з COVID-19 у лікарню

"Якщо дитині немає року, або в дитини цукровий діабет чи інші хронічні захворювання, ймовірність, що потрібна буде госпіталізація доволі висока.

Звичайно, рішення буде прийматись індивідуально", – пояснює Сергій Макаров.

Педіатр уточнює, що дитину госпіталізують з одним з батьків або опікунів.

А от що робити, якщо потребують госпіталізації саме батьки, а дитина здорова чи стан її задовільний, жодних рекомендацій немає. Скоріше за все дитина буде з кимось з родичів.

В Китаї, у випадках, коли дитині не було з ким залишитись, залучали волонтерів.

Якщо дитині немає року, або в дитини цукровий діабет, ймовірність, що потрібна буде госпіталізація доволі висока. Фото: freepik

Що варто мати при собі у випадку госпіталізації?

Лікарі стверджують, що багато чого залежить від лікарні, де перебуватиме дитина.

Також варто враховувати вік малечі та індивідуальні потреби.

Проте, мінімальний список речей для інфекційної лікарні може виглядати так.

Обов’язкове:

документи;

кілька тисяч гривень готівкою (деякі діагностичні процедури можуть бути платні);

змінний одяг (футболки, білизна), а також кілька наборів для спання (вночі дитина може потіти і доведеться її переодягати);

капці;

рушник для душу, а краще два;

памперси, якщо дитина їх ще потребує;

набір посуду (чашка, тарілка, виделка, ложка);

питна вода, побільше;

різні мила, шампуні, зубна щітка та паста тощо;

вологі серветки та туалетний папір;

всі необхідні зарядки;

улюблені книжки та/або іграшки.

Не обов’язкове, але корисне:

навушники;

свою подушку (лікарняна може бути незручна);

свою постіль на зміну;

ноутбук із завантаженими мультиками/серіалами (інтернету, швидше за все не буде, лише ваш мобільний);

чай, каву, сіль та їжу, яку не треба готувати (швидкозаварювальні каші, печиво, кефір, булочки тощо);

електрочайник чи хоча б кип’ятильник;

затички для вух (беруші).







COVID-19 у вагітних та новонароджених

25 березня вагітна жінка з міста Ірпінь з позитивним тестом на COVID-19 народила здорового хлопчика.

Проте на другу добу після пологів дитину віддали родичам.

Мати залишилась в боксі інфекційної лікарні.

Наскільки вірно поступили лікарі?

За словами головного лікаря, таке рішення було прийнято, бо "мати – хвора, а дитина – здорова".

Рекомендації ВООЗ інші: жінка з підтвердженим діагнозом на COVID-19 може перебувати зі здоровою дитиною в одній кімнаті, практикувати контакт шкіра до шкіри, та годувати немовля грудьми, якщо має таке бажання.

Фінальне рішення щодо перебування з дитиною залежить не лише від лікарів, а й від бажання матері.Фото: freepik

У свою чергу Американська академія педіатрії уточнює, що вірус поки не було знайдено в зразках грудного молока.

Тому мати може або зціджувати молоко, або годувати безпосередньо грудьми, якщо дотримується всі правил безпеки, а саме:

стежить за респіраторною гігієною під час годування та носить маску, якщо вона є;

миє руки до та після спілкування з дитиною;

регулярно дезінфікує поверхні, до яких торкається.

При цьому Центр з контролю та профілактики США (CDC) розглядає можливість розділення матері та дитини.

Але зауважує, що рішення має прийматись індивідуально, а фінальне рішення залежить не лише від лікарів, а й від бажання матері.

Євгеній Щербіна зауважує, що виконувати рекомендації щодо розділення буде важко ще й тому, що банально не вистачить приміщень, коли лікарні будуть перезавантажені.

Чи заборонені партнерські пологи?

У наказі МОЗ 722 щодо "Організації надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу" не прописано жодних правил з цього приводу.

Поки такі обмеження встановлюються лише рішеннями на рівні керівництва певного пологового будинку.

Наприклад, на офіційній сторінці Луцького клінічного пологового будинку в Facebook повідомляють, що пологи, кесарські розтини, гінекологічні, косметичні операції, УЗД, лікування вагітних з патологією, постановка на облік, ведення вагітності та інше все працює як і до пандемії.

Акушер-гінеколог Сергій Сулімовський розповів, що у пологовому є фільтр перед приймальним відділення, контроль температури, контроль катаральних явищ, огляд носоглотки.

Лікар додає, що на пологах дозволяють бути одній здоровій людині, а через 48 годин після пологів жінку виписують додому.

Національна служба здоров'я Великої Британії дозволяє на пологах присутність одного партнера, а в Таїланді немовлятам надягають спеціальні захисні щитки.

Так намагаються захистити немовлят в Таїланді.

***

Який висновок ми можемо з цього зробити?

Так, ризики дитини перенести захворювання важко – не великі у порівнянні з дорослою людиною, але далеко не нульові.

Тому правило соціальної дистанції та правила гігієни вкрай важливі, особливо, якщо малеча має супутні захворювання або ще не досягла й року.

Отож варто посидіти вдома.

А ще можна всією родиною почитати прекрасну дитячу книжку про те, як діти можуть боротися з коронавірусом від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Наталія Бушковська, УП.Життя

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