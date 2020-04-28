Радуцький назвав обов'язкову умову для впровадження страхової медицини

Поки не буде реалізовано другий етап медичної реформи, страхова медицина працювати не почне.

Про це на своїй офіційні сторінці на Facebook пише голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Трансформація медичної системи – необхідність, яку ніхто не ставить під сумнів. І ті, хто вважає страхову медицину панацеєю, але не визнають необхідності реформування – помиляються.

Поки ми не відкатаємо другий етап медичної реформи, коли сплачується за окрему медичну послугу, страхова медицина, яка діє за тими ж принципами, у нас не запрацює", – каже він.

Михайло Радуцький

Також він додав, що по ряду із 27 пакетів, які з 1 квітня перейшли під медичні гарантії, – в першу чергу це психіатрія і лікування туберкульозу – був неправильно зроблений підрахунок, допущені неточності.

"Це те, про що говорять президент і голова МОЗ. НСЗУ вже бачить свої помилки й працює над їх виправленням", – каже Радуцький.

Він наголошує, що лікарням внаслідок реформи не треба шукати гроші або займатися іншими немедичними справами. Все, що їм потрібно – якісно і вчасно надавати послуги.

"Згідно із законом, яким ми послуговуємося при реформуванні, 60% фінансування медзакладів йде за старою системою, 40% – за конкретні послуги.

Це фінансування гнучке та диференційоване. Але, враховуючи ситуацію, спеціально зроблений перехідний період.

Інфекційні лікарні, наприклад, фінансуються по-старому, більшість медзакладів фінансують авансом – за послуги, які ще не надані.

Надається достатній час, щоб медзаклади разом з місцевою владою привели свій стан до необхідних вимог", – наголошує він.

Також Михайло Радуцький визнає, що реформування йде складно.

"Виникає безліч питань – а чому одна частина медзакладів отримала більше, інша – менше? Але помилок не передбачиш, доки не почнеш імплементувати реформу, втілювати її у життя.

Не минуло ще навіть місяця з початку другого етапу реформування. Ми в перехідному періоді, і готові просто на місці виправляти недоліки.

Головне, що ніхто не зацікавлений робити реформу заради реформи. МОЗ готовий до діалогу з медзакладами, оперативно реагує на всі сигнали і налаштований на конструктив", – пояснює він.

При цьому голова Комітету зазначає, що керівництво медичних закладів повинне бути готовим до скорочення роздутого адмінштату, і має бути вирішена проблема із мізерним фінансуванням оплати праці інтернів.



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