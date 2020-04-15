Недоказовий препарат проти COVID-19 будуть виробляти в Україні

Фармкомпанія "Дарниця" пройшла державну реєстрацію на субстанцію гідроксихлорохін – експериментального препарату, що входить до протоколу лікування COVID-19.

Це діюча речовина препарату "Плаквеніл".

Про це на своїй офіційні сторінці у Facebook пише голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Для мене це дуже позитивний сигнал від українського фармацевтичного ринку. Ми можемо забезпечувати українців якісними й ефективними препаратами самостійно – адже маємо майже 150 українських фармацевтичних підприємств.

Та й більше – виробляти якісний продукт на експорт, нарощувати ВВП країни.

Але це згодом, наразі – триває боротьба з COVID-19, і всі зусилля докладаються у цьому напрямку", – йдеться у повідомлені.

Також він додає, що багато країн світу заборонили експорт медикаментів, які показали ефективність при боротьбі з коронавірусною інфекцією, і перш за все забезпечують внутрішній попит.

Нагадаємо, що гідроксихлорохін – це експериментальний препарат проти COVID-19.

Це препарати з групи антималярійних ліків.

Його також використовують в лікуванні ревматоїдного артриту та системного червоного вовчака.

Американська академія офтальмології попереджає, що високі дози можуть призводити до ретинопатії (враження сітківки ока). Також є ризики порушення серцевого ритму.

Його ефективність проти коронавірусної хвороби не доведена.

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