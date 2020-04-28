«Потиснули руку» майже 25 тис. лікарів: НСЗУ відкидає звинувачення МОЗ про провал комунікації

Директорка департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Тетяна Бойко стверджує, що лікарні мали неодноразові наради зі службою до старту другого етапу медреформи.

"Я можу сказати, що за період з травня 2019 по лютий 2020 ми 4 рази об‘їхали усю Україну.

Потиснули руку" майже 25 тис. лікарів та головним лікарям", – розповіла вона "Українській правді. Життя" після того, як на прес-брифінгу 28 квітня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що причина неготовності до реформи – у провалі комунікації.

Так він пояснив недофінансування Київської психіатричної лікарні.

Л ікарні мали неодноразові наради зі службою до старту другого етапу медреформи.

"Якщо проаналізувати, чому саме так відбулося, то ці дані, які ми отримуємо безпосередньо спілкуючись з головними лікарями цих лікарень, показують, що була повністю відсутня комунікація під час імплементації реформи.

Був повністю відсутній діалог безпосередньо з лікарями та медичними працівниками.

За два тижні, за місяць до старту реформи, вони дізнались, які саме тарифи у них мають бути, що буде входити до тарифу і після цього почали складати свої бюджети", – заявив він на прес-брифінгу.

Проте як стверджує Бойко, НСЗУ неодноразово проводила наради з цією психіатричною лікарнею.

"Ми проводили спільні наради з ними, певне, разів 5.

А ще у нас є цілий міжрегіональний департамент, яки особисто з кожним головним лікарем на території проходив процес контрактування.

Директор департаменту постійно на зв’язку. Тож цих розмов було багато", – каже вона.

Також вона додає, що стара система фінансування стимулювала психіатричні лікарні облаштовувати додаткові ліжка, витрачати гроші на утримання стін і ще й наполовину фінансувалася з кишені пацієнта.

"Примусова госпіталізація і насильне утримання в стаціонарі, щоб зайняти ліжко, призводить до невиправданих витрат.

У новій медичній реальності такі заклади не будуть успішними й привабливими для пацієнта, вони змушені осучаснюватися і трансформуватися", – наголошує Бойко.

С тара система фінансування стимулювала психіатричні лікарні облаштовувати додаткові ліжка, витрачати гроші на утримання стін і ще й наполовину фінансувалася з кишені пацієнта.

Тетяна Бойко підтверджує слова міністра, що в лікарні працює 1401 особа.

Але звертає увагу на те, що з них тільки 126 лікарів та 364 медичні сестри.

"Хто всі інші працівники – невідомо", – каже вона.

Нагадаємо, 28 квітня голова Комітету Михайло Радуцький заявив, що керівництво медичних закладів повинне бути готовим до скорочення роздутого адмінштату.

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