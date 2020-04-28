Що робитиме МОЗ, щоб не закривати лікарні. Пояснив Степанов

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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28 квітня 2020

МОЗ буде проводити аудит медичної реформи, щоб уникнути закриття лікарень

Про це на прес-брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов, коли відповідав на питання журналістів щодо скорочення зарплат та медичних працівників у Київській психіатричній лікарні. 

 МОЗ проводить аудит медичної реформи

"Після вступу у другий етап реформи, цей заклад дуже сильно недофінансований.

Він іде з великим дефіцитом, якщо порівняти з бюджетом минулого року.

Цей дефіцит складає 153 млн гривень, тобто це 22% від того фінансування, що було минулого року.

Така ситуація відбувається у багатьох психіатричних лікарнях.

Саме тому ми проводимо аудит й напрацювали низку рішень щодо того, як ми будемо виходити з цієї ситуації.

Які корегування ми будемо вносити в тому числі й в бюджет", каже він. 

Він додав, що найближчими днями МОЗ запропонує свої алгоритми та свої механізми виходу з такої ситуації, яка склалася. 

"Щоб не було руйнування, звільнення працівників та в жодному разі закриття лікарень.

Такі завдання мені ставив в тому числі й глава держави", каже Степанов. 

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