Що робитиме МОЗ, щоб не закривати лікарні. Пояснив Степанов

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
44986
28 квітня 2020

МОЗ буде проводити аудит медичної реформи, щоб уникнути закриття лікарень

Про це на прес-брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов, коли відповідав на питання журналістів щодо скорочення зарплат та медичних працівників у Київській психіатричній лікарні. 

 МОЗ проводить аудит медичної реформи

"Після вступу у другий етап реформи, цей заклад дуже сильно недофінансований.

Реклама:

Він іде з великим дефіцитом, якщо порівняти з бюджетом минулого року.

Цей дефіцит складає 153 млн гривень, тобто це 22% від того фінансування, що було минулого року.

Така ситуація відбувається у багатьох психіатричних лікарнях.

Якщо проаналізувати, чому саме так відбулося, то ці дані, які ми отримуємо безпосередньо спілкуючись з головними лікарями цих лікарень, показують, що була повністю відсутня комунікація під час імплементації реформи. 

Був повністю відсутній діалог безпосередньо з лікарями та медичними працівниками. 

За два тижні, за місяць до старту реформи, вони дізнались, які саме тарифи у них мають бути, що буде входити до тарифу і після цього почали складати свої бюджети.

Реклама:

Саме тому ми проводимо аудит й напрацювали низку рішень щодо того, як ми будемо виходити з цієї ситуації.

Які корегування ми будемо вносити в тому числі й в бюджет", каже він. 

Він додав, що найближчими днями МОЗ запропонує свої алгоритми та свої механізми виходу з такої ситуації, яка склалася. 

"Щоб не було руйнування, звільнення працівників та в жодному разі закриття лікарень.

Такі завдання мені ставив в тому числі й глава держави", каже Степанов. 

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1950
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2879
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20631
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій