Прогнозовану кількість хворих на COVID-19 у певному регіоні України можна подивитись онлайн

Нещодавно в Україні з'явилася карта медичного забезпечення.

Її створили в компанії Youcontrol.

Для наочності розробники використали сценарії поширення Covid-19 в трьох регіонах Італії — Ломбардії, Тоскані та Сицилії

Тепер аналітики представили додатковий інструмент ‒ прогноз захворюваності на COVID-19 в Україні.

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В оновленні інтерактивної карти медичного забезпечення можна побачити тижневий прогноз захворюваності від коронавірусу за областями України.

YouControl створив алгоритм, який вибудовує графіки потенційного поширення захворювань у кожному регіоні України.

Для наочності розробники використали сценарії поширення Covid-19 в трьох регіонах Італії — Ломбардії, Тоскані та Сицилії.

Починається відлік після п’яти підтверджених випадків коронавірусної інфекції на 100 тисяч населення.

Чому саме ці сценарії:

"Ломбардія" — найбільш песимістичний сценарій через високу швидкість зараження, що призвів до найвищих втрат та катастрофічних наслідків.

"Тоскана" — базовий сценарій, де можна побачити середню швидкість зараження для італійських регіонів.

"Сицилія" — оптимістичний сценарій, який показує повільне поширення вірусу, характерне для південних та острівних регіонів Італії.

Розрахунок прогнозованої кількості хворих в Україні базується на щоденній статистиці МОЗ.

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Лінія прогнозу дає три варіанти розвитку ситуації: песимістичний, базовий та оптимістичний та розраховує автоматично кількість необхідних ліжок стаціонару та інтенсивної терапії.

Згідно з прогнозом YouControl, у разі підтвердження песимістичного сценарію, уже 2 травня кількість хворих у Чернівецькій області може скласти більше 1787 людей.

Базовий прогноз - 1675 хворих. Оптимістичний - більше 1562.

Прогноз для Чернівецької області. Для збільшення натисніть на зображення

У випадку песимістичного сценарію на Волині хворих може бути більше 404. При оптимістичному - більше 324.

Прогноз для Волинської області. Для збільшення натисніть на зображення

Крім прогнозу за регіонами України в оновленій карті можна також побачити загальну статистику захворювань, у якій окремо зазначений хворий на COVID-19 медперсонал.

Та кількість вільних ліжок інтенсивної терапії.

"Можна зіставити дані прогнозу з рівнем заповненості лікарень на карті та в такий спосіб з’ясувати критичні регіони, у яких насамперед виникне нестача ресурсів для боротьби з коронавірусом у майбутньому.

Як це сталося в Ломбардії, де нормативний рівень оснащеності виявився недостатнім відповідно до масштабу проблеми", — коментує доповнення в карті Сергій Мільман, засновник та СЕО YouControl.

Карта оновлюється щоденно, тож користувач може отримати інформацію про рівень захворюваності за регіонами, перемикатися між прогнозними та фактичними даними, зіставляти українські тренди зі сценаріями захворюваності в регіонах Італії.

Як знайти необхідні дані?

На основному дашборді перегляду карти у вікні "Захворюваність" відкриються дані щодо загальної статистики хворих на Covid-19: громадяни та медперсонал у підрозділі "Загальна статистика". Сценарії розвитку захворюваності, описані вище, знаходяться у підрозділі "Прогнозування".

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