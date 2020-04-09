Створено карту медичного забезпечення. Що вона може показати



В Україні з'явилася карта медичного забезпечення.

Її створили в компанії Youcontrol та презентували у четвер, 9 квітня, в Українському кризовому медіа-центрі.

Тепер можна інтерактивно подивитись, чи лікарні забезпечені ресурсами, та на яку кількість днів цих ресурсів вистачить.

"Забезпечення – це кількість днів, які лікарня зможе проіснувати з існуючими залишками", – каже засновник та СЕО компанії youcontrol.com.ua Сергій Мільман.

На карті є такі вкладки як "Лікарі", "Ліжка", "Обладнання", "Населення", "Обладнання".

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Найчервоніший регіон на карті – найменш забезпечений.

Він також знаходиться внизу діаграми.

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Наприклад, Херсонська область забезпечена масками на 16 днів. Костюмами біозахисту – на день.

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Можна окремо визначити лікарню.

Масок в Скадовській центральній лікарні на 11 діб. Респіраторів не вистачить навіть на день.

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Інформацію щодо захворюваності населення надала Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

Дані збираються в інформаційно-аналітичній системі MED Data. Ця система належить ДП "Медичні закупівлі України".

240 закладів першої хвилі мають доступ до системи. Користувачі мають логін та пароль й повинні щодня оновлювати інформацію.

Найближчим часом планують збирати інформацію ще з від 2000 лікарень.

За результатами збору інформації, розробники карти звітують МОЗ.

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