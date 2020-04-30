Якщо не приїздить "швидка", то треба скаржитися – пояснення МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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30 квітня 2020

Бригади екстреної та невідкладної медичної допомоги повинні виїжджати на всі виклики. 

У випадку відмови надання невідкладної допомоги, потрібно звертатися до Міністерства охорони здоров'я

Про це на брифінгу 30 квітня розповіла заступниця голови МОЗ Ірина Микичак

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 Якщо є зауваження щодо роботи – можна звертатися у міністерство.

"Бригади екстреної медичної допомоги виїжджають на усі виклики. 

Окрім бригад екстреної медичної допомоги у більшості територіальних амбулаторно-поліклінічних закладах чи первинках створені бригади невідкладної допомоги. 

Вони не працюють з екстреними чи критичними станами.

В кожному конкретному випадку ці проблеми вирішуються при контакті зі сімейним лікарем", – зазначає заступниця міністра. 

У міністерстві кажуть, що скарг щодо відмови від виїздів поки не отримували. 

Проте якщо є зауваження, щодо роботи – можна звертатися у міністерство, де допоможуть вирішити таку ситуацію.

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При цьому Ірина Микичак зауважує, що кількість викликів служби екстреної медицини в Україні продовж епідеміологічного процесу зменшується і не є критично високою, як можна було очікувати. 

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