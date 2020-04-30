Якщо не приїздить "швидка", то треба скаржитися – пояснення МОЗ

Бригади екстреної та невідкладної медичної допомоги повинні виїжджати на всі виклики.
У випадку відмови надання невідкладної допомоги, потрібно звертатися до Міністерства охорони здоров'я.
Про це на брифінгу 30 квітня розповіла заступниця голови МОЗ Ірина Микичак.
|Якщо є зауваження щодо роботи – можна звертатися у міністерство.
"Бригади екстреної медичної допомоги виїжджають на усі виклики.
Окрім бригад екстреної медичної допомоги у більшості територіальних амбулаторно-поліклінічних закладах чи первинках створені бригади невідкладної допомоги.
Вони не працюють з екстреними чи критичними станами.
В кожному конкретному випадку ці проблеми вирішуються при контакті зі сімейним лікарем", – зазначає заступниця міністра.
У міністерстві кажуть, що скарг щодо відмови від виїздів поки не отримували.
Проте якщо є зауваження, щодо роботи – можна звертатися у міністерство, де допоможуть вирішити таку ситуацію.
При цьому Ірина Микичак зауважує, що кількість викликів служби екстреної медицини в Україні продовж епідеміологічного процесу зменшується і не є критично високою, як можна було очікувати.
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