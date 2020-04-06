У МОЗ розповіли, як покриють всі потреби країни з тестування на COVID-19

Українські виробники готові виробляти близько тисячі ПЛР-тестів на добу.

Така кількість дозволить покрити всі потреби проведення тестування у країні.

Фото Chokniti-khongchum/Pexels

Про це на онлайн-брифінгу 6-го квітня повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

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"На наступному тижні ми очікуємо отримати від українського виробника 20 тисяч ПЛР-систем, які дозволять протестувати близько двох млн досліджень.

Загалом, вітчизняний виробник готовий виробляти близько тисячі ПЛП-тесів на добу.

Така кількість тест-систем дозволить покрити всі потреби в проведенні тестування, необхідні для реагування на епідемію коронавірусної хвороби на території України", – зазначив замміністра.

Віктор Ляшко також зазначив, що наразі в Україні є близько 250 тисяч тестів для ПЛР-діагностики.

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За його словами, питання з тестуванням сьогодні не є проблемним.

В Україні поки є два види тестів для діагностики COVID-19: тест-системи та експрес-тести.

Перший вид тестування важається більш точним і використовують лише у лабораторіях. Забір матеріалу в людини береться з носа.

Експрес-тест можуть проводити будь-які лікарні – він виявляє лише непрямі ознаки вірусу. Для цього у людини забирають капілярну або венозну кров.

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