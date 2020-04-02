Ляшко розповів, як планують покращити тестування на COVID-19



Всі, хто потребує тестування, зможуть його отримати, не відвідуючи заклад охорони здоров'я і не створюючи додаткового навантаження або ризику інфікування.

Про це на прес-брифінгу сказав санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Наразі в нас працюють мобільні бригади.

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Ми співпрацюємо з приватними лабораторіями, й вони готові надавати нам свої пункти забору біологічного матеріалу", – додав він.

Віктор Ляшко

На питання, як він прокоментує заяву співробітників Інститут молекулярної біології про те, що вони можуть виготовляти 10-20 тестових систем на тиждень, але не отримують на це фінансування, Ляшко відповів, що МОЗ працює над цим питанням.

"Думаю, наступного тижня в нас буде виробництво серійних тестів та поставки вітчизняних тестів до ПЛР лабораторій.

Ми забезпечимо всіх, хто цього потребує, лабораторними дослідженнями", – сказав він.

Нагадаємо, що Головний санітарний лікар раніше дав доручення створити мобільні бригади по країні, які будуть приїздити до хворих з підозрою на коронавірус, щоб робити забір матеріалів для проведення аналізів у вірусологічних лабораторіях методом ПЛР (полімеразно ланцюгової реакції).

За його словами, таких бригад вже 567.

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