Санітарний лікар розповів, для кого створять тимчасові лікарні

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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7 квітня 2020

МОЗ планує створити тимчасові лікарні, і наразі працюють над наказом, який має утвердити всі необхідні вимоги для таких шпиталів.

Про це на прес-брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. 

 Віктор Ляшко

"Наша мета і наші пропозиції це розгортати такі шпиталі для тих, хто матиме легкий перебіг хвороби, але не матиме можливості самоізолюватись вдома", сказав Ляшко.

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Він також додав, що це дозволить якісніше наглядати за хворими на COVID-19, і у разі необхідності транспортувати їх до повноцінних закладів охорони здоров'я, де буде можливість проводити реанімаційні заходи. 

Нагадаємо, що влада Києва, в разі нестачі місць для хворих нових на коронавірус, планувала використати Міжнародний виставковий центр для їхнього розміщення.

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