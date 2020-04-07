Санітарний лікар розповів, для кого створять тимчасові лікарні

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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7 квітня 2020

МОЗ планує створити тимчасові лікарні, і наразі працюють над наказом, який має утвердити всі необхідні вимоги для таких шпиталів.

Про це на прес-брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. 

 Віктор Ляшко

"Наша мета і наші пропозиції це розгортати такі шпиталі для тих, хто матиме легкий перебіг хвороби, але не матиме можливості самоізолюватись вдома", сказав Ляшко.

Він також додав, що це дозволить якісніше наглядати за хворими на COVID-19, і у разі необхідності транспортувати їх до повноцінних закладів охорони здоров'я, де буде можливість проводити реанімаційні заходи. 

Нагадаємо, що влада Києва, в разі нестачі місць для хворих нових на коронавірус, планувала використати Міжнародний виставковий центр для їхнього розміщення.

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