Санітарний лікар розповів, для кого створять тимчасові лікарні

МОЗ планує створити тимчасові лікарні, і наразі працюють над наказом, який має утвердити всі необхідні вимоги для таких шпиталів.

Про це на прес-брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко

"Наша мета і наші пропозиції – це розгортати такі шпиталі для тих, хто матиме легкий перебіг хвороби, але не матиме можливості самоізолюватись вдома", – сказав Ляшко.

Реклама:

Він також додав, що це дозволить якісніше наглядати за хворими на COVID-19, і у разі необхідності транспортувати їх до повноцінних закладів охорони здоров'я, де буде можливість проводити реанімаційні заходи.

Нагадаємо, що влада Києва, в разі нестачі місць для хворих нових на коронавірус, планувала використати Міжнародний виставковий центр для їхнього розміщення.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.