Уряд призначив двох нових заступників очільника МОЗ

Олена Теряєва стала першою заступницею міністра охорони здоров’я, а Світлана Шаталова – заступницею очільника МОЗ.
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 8 квітня.
|Зступниці МОЗ Світлана Шаталова та Олена Теряєвва
Що про них відомо?
Олені Теряєвій – 53 роки.
Вона спершу закінчила Донецький державний медичний інститут, кваліфікація – лікар-гігієніст, епідеміолог.
Потім Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Кваліфікація – спеціаліст з маркетингу.
У МОЗ повідомляють, що Теряєва має значний досвід роботи у системі охорони здоров’я України, кар’єру починала із роботи лікарем.
До призначення вона працювала Директором Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ, ще раніше – Директором Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.
Була на керівних посадах в КУ "Одеський обласний Центр Екстреної Медичної допомоги і медицини катастроф", а також у Макіївській міській раді.
В МОЗ Теряєва відповідатиме зокрема за реформування системи охорони здоров'я, а також за налагодження та координацію процесів у відомстві.
|Олена Теряєвва
Світлані Шаталовій – 36 років.
Закінчила:
- НАУ, кваліфікація – економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
- Tepper School of Business при університеті Карнеги-Меллон (Пітсбург, штат Пенсильванія, США).
- Public Leadership Programme на базі Центру підвищення кваліфікації Наньянського технологічного університету в м. Сінгапур, Республіка Сінгапур.
- Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ), кваліфікація – магістр з бізнес-адміністрування (МВА).
Раніше працювала на керівних посадах в Одеській обласній державній адміністрації, на державному підприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", а також в компаніях ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України".
У МОЗ Шаталова відповідатиме за фінансово-економічний напрям, інвестиції, аудит, а також взаємодію з підприємствами, які знаходяться в управлінні відомства.
|Світлана Шаталова
Також однією із заступниць міністра МОЗ стала Ірина Микичак.
До цього призначення вона обіймала посаду першого заступника очільника МОЗ.
З квітня 2017 року по грудень 2019 року вона була керівницею департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.
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