Уряд призначив двох нових заступників очільника МОЗ

Олена Теряєва стала першою заступницею міністра охорони здоров’я, а Світлана Шаталова – заступницею очільника МОЗ.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 8 квітня.

Зступниці МОЗ Світлана Шаталова та Олена Теряєвва

Що про них відомо?

Олені Теряєвій – 53 роки.

Вона спершу закінчила Донецький державний медичний інститут, кваліфікація – лікар-гігієніст, епідеміолог.

Потім Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Кваліфікація – спеціаліст з маркетингу.

У МОЗ повідомляють, що Теряєва має значний досвід роботи у системі охорони здоров’я України, кар’єру починала із роботи лікарем.

До призначення вона працювала Директором Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ, ще раніше – Директором Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

Була на керівних посадах в КУ "Одеський обласний Центр Екстреної Медичної допомоги і медицини катастроф", а також у Макіївській міській раді.

В МОЗ Теряєва відповідатиме зокрема за реформування системи охорони здоров'я, а також за налагодження та координацію процесів у відомстві.

Олена Теряєвва

Світлані Шаталовій – 36 років.

Закінчила:

НАУ, кваліфікація – економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

Tepper School of Business при університеті Карнеги-Меллон (Пітсбург, штат Пенсильванія, США).

Public Leadership Programme на базі Центру підвищення кваліфікації Наньянського технологічного університету в м. Сінгапур, Республіка Сінгапур.

Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ), кваліфікація – магістр з бізнес-адміністрування (МВА).

Раніше працювала на керівних посадах в Одеській обласній державній адміністрації, на державному підприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", а також в компаніях ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України".

У МОЗ Шаталова відповідатиме за фінансово-економічний напрям, інвестиції, аудит, а також взаємодію з підприємствами, які знаходяться в управлінні відомства.

Світлана Шаталова

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.