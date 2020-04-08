Українській фармі хочуть дозволити виробляти ліки, які нібито лікують COVID-19

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування готує законопроєкт про примусове ліцензування медпрепаратів для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомив голова комітету Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

Це означає, що українські виробники зможуть виробляти ліки, які запатентовані іншими компаніями.

Проблема у тому, що у випадку із пандемією COVID-19, ефективність жодного препарату поки що не доведена

"Згідно зі світовою практикою, в екстрених випадках держава має право тимчасово дозволити використовувати запатентований винахід, оскільки здоров'я людей превалює над патентним захистом.

Ця концепція називається примусовим ліцензуванням", – пояснив Радуцький.

За його словами, цей дозвіл потрібний через те, що "уряди інших країн все частіше приймають рішення про повну заборону експорту фармацевтичної продукції, яка може застосовуватися для протидії коронавірусній інфекції".

А "фармацевтичні компанії – власники патентів – сьогодні фізично не можуть забезпечити препаратами наш ринок в силу заборони на експорт препаратів, який ввели інші країни".

Тому, як зазначив Радуцький, Україна не має іншого виходу, як самостійно налагодити виробництво.

"У нас є п'ять виробників, готових вже через тиждень запустити випуск переліку з дев'яти важливих препаратів. Єдина перешкода – згода власників патентів", – сказавРадуцький.

Що це за "9 важливих препаратів", поки не відомо, проте в затвердженому українському протоколі лікування COVID-19 відомі назви 6 засобів.

Гідроксихлорохін (HQ) та хлорохін. Це препарати з групи антималярійних ліків.

30 березня Адміністрація з контролю ліків та харчових препаратів США (FDA) схвалила гідроксихлорохін та хлорохін для деяких пацієнтів з COVID-19.

Наразі ці ліки є навіть в протоколі Гарвардської медичної школи.

Проте з приміткою, що цей документ лише в процесі розробки й ще треба багато вивчити про ці препарати.

Американська академія офтальмології попереджає, що високі дози можуть призводити до ретинопатії (враження сітківки ока). Також є ризики порушення серцевого ритму.

Лопінавір/ритонавір

Лопінавір/ритонавір – це препарати, які застосовують людям хворим на ВІЛ.

Як стверджує лікар-інтерніст Руслан Буяновський, вже є дослідження, які показують неефективність анти-ретровірусної терапії в лікуванні коронавірусної хвороби.

Тоцилізумаб

Ліки проти ревматоїдного артриту. Його вважають потенційно ефективним проти COVID-19 після китайського дослідження.

Але з цим дослідженням проблеми: маленька вибірка – лише 20 пацієнтів, не було контрольної групи.

Ремдезівір

Противірусний препарат. Та жодній країні світу його не схвалили та не ліцензували як ефективні та безпечні ліки проти коронавірусу.

Примусове ліцензування пропонують ввести на три місяці.

Власники патенту зможуть отримати компенсацію від українського виробника, відповідно до методики, розробленої Кабміном.

Радник ЮК "Правовий альянс" Віталій Савчук вважає цю процедуру "скринькою Пандори".

"Ризик у тому, що відкрити її, створивши прецедент, може бути значно простіше, ніж закрити, захищаючи в майбутньому права власників патентів від недобросовісних "ліцензіатів", – сказав він "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що патент на винахід надає його власнику 20-річну монополію на використання технології та ніхто не може виробляти відповідний препарат без дозволу власника.

Водночас у разі, якщо препарат під патентним захистом, в екстрених випадках держава має право тимчасово дозволити певним особам (компаніям) використовувати винахід (виготовляти ліки), оскільки здоров'я населення превалює над патентним захистом.

"Ця концепція умовно називається примусовим ліцензуванням. Її передбачено в законодавстві багатьох країн, проте, як і в Україні, в більшості з них вона ще жодного разу не використовувалася", – сказав він.

У МОЗ зазначають, що також домовилося про додаткові поставки препарату "Плаквеніл".

Його використовують для лікування хворих на системний червоний вовчак, а також експериментально застосовують для боротьби з COVID-19.

Очільник МОЗ Максим Степанов сказав, відомство вже домовилося з компанією-виробником "Плаквенілу" про поставку додаткової партії препарату по всій країні.

Компанія здійснюватиме безперебійні поставки препарату й надалі, протягом усього 2020 року.

"Ця партія буде доступною саме для хворих на червоний вовчак та інші системні захворювання. Препарат буде включено у програму "Доступні ліки", і його можна буде придбати лише за електронним рецептом та у визначених аптеках по всій країні", – сказав Степанов.

Проте Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що лікування від нового захворювання COVID-19 не існує!

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