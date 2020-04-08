Як родичі та друзі впливають на емоційний стан українців під час карантину – опитування

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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8 квітня 2020

Чим менше люди проводять часу або спілкуються зі своїми близькими (друзі, родина) – тим більше у них виражені ознаки тривоги, втоми, безсоння, депресії та паніки. 

Це показали результати опитування від соціологічної групи "Рейтинг".

 Фото Freepik

Найяскравіше ці ознаки виражені у тих, хто спілкується зі своїми родичами рідко.

Також ті, хто більш схильні довіряти оточуючим – відчувають менше негативних емоцій ніж ті, хто ставиться до людей з обережністю й недовірою.

Вибіркова сукупність: І хвиля (27-28.03 2020) – 1660 респондентів, ІІ хвиля (3-4.04.2020) – 1700 респондентів віком від 18 років і старше. 

Похибка – не більше 4%. 

Це було інтернет опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI). 

Здійснено на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

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