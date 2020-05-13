У МОЗ прокоментували ймовірність відкриття дитсадків після 22 травня

В МОЗ є чіткий алгоритм щодо зняття обмежень, а умови пом'якшення карантину та відкриття дитячих садочків планують презентувати вже цього тижня.

Про це на пресбрифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на запитання щодо ймовірності відновлення роботи дитячих садків після 22 травня.

Максим Степанов

"В нас є чіткий алгоритм щодо зняття наших обмежень.

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Тобто є показники, це різні показники, які будуть впливати на пом'якшення карантину.

Також в нас згідно з цими показниками є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, можемо цього досягнути.

Контрольні дати, які ми розробили для себе. Наприклад, 22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі.

Буквально цього тижня ми будемо презентувати це все. Ми будемо звертатися до уряду для затвердження цього відповідною постановою", – сказав він.

Степанов додав, що буде наполягати на введені адаптивного карантину, бо бачить, що ситуація із захворюваністю різна в регіонах.

"Також, що для нас критично, – відрізняється навантаження на медичну систему", – зауважив він.

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У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години уряду у Верховній Раді заявив, що питання відкриття дитячих садочків це "кілька тижнів, можливо місяць".

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