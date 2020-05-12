Якщо нас не чують, то побачать: в Україні пройде акція на підтримку культурної індустрії

Представники української культурної сфери проведуть акцію #Стоп культурний карнитин для підтримки галузі під час пандемії.
Вона відбудеться 12 травня о 22 годині, анонсують організатори.
В рамках ініціативи на знакових локаціях українських міст увімкнуть спрямовані в небо промені світла.
|Представники кульури організовують акцію для підтримки індустрії.
"Якщо нас не чують, то побачать!", – кажуть учасники заходу.
Головна мета організаторів – привернути увагу уряду до проблеми культурної індустрії.
Вони обурені тим, що влада не розробляє програми подолання кризи для культурної індустрії, поруч з іншими сферами.
За їх словами, наразі 250 тисяч працівників мистецької сфери опинилися без роботи через впроваджені карантинні заходи.
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Учасники акції хочуть почати діалог з представниками влади, щодо можливого сценарію виходу з карантину.
"План майже готовий для всіх галузей, окрім індустрії культури та видовищ.
В уряду не існує сценарію для нас, для понад 250 000 осіб — артистів, акторів, музикантів, балетмейстрів, організаторів заходів, кінотеатрів, івент агенцій, технічного персоналу світла, звуку та сцени, декораторів, квиткових операторів…
Побачте нас! Почуйте нас!
Дайте нам можливість працювати, поговоріть з нами, як нам спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України", – кажуть ініціатори.
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