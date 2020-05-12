Якщо нас не чують, то побачать: в Україні пройде акція на підтримку культурної індустрії

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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12 травня 2020

Представники української культурної сфери проведуть акцію #Стоп культурний карнитин для підтримки галузі під час пандемії. 

Вона відбудеться 12 травня о 22 годині, анонсують організатори. 

В рамках ініціативи на знакових локаціях українських міст увімкнуть спрямовані в небо промені світла.

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 Представники кульури організовують акцію для підтримки індустрії. 

"Якщо нас не чують, то побачать!", – кажуть учасники заходу. 

Головна мета організаторів – привернути увагу уряду до проблеми культурної індустрії.

Вони обурені тим, що влада не розробляє програми подолання кризи для культурної індустрії, поруч з іншими сферами.

За їх словами, наразі 250 тисяч працівників мистецької сфери опинилися без роботи через впроваджені карантинні заходи.

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 Учасники акції хочуть почати діалог з представниками влади, щодо можливого сценарію виходу з карантину.

"План майже готовий для всіх галузей, окрім індустрії культури та видовищ.

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В уряду не існує сценарію для нас, для понад 250 000 осіб — артистів, акторів, музикантів, балетмейстрів, організаторів заходів, кінотеатрів, івент агенцій, технічного персоналу світла, звуку та сцени, декораторів, квиткових операторів… 

Побачте нас! Почуйте нас! 

Дайте нам можливість працювати, поговоріть з нами, як нам спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України", – кажуть ініціатори. 

На початку карантину організатори культурних подій оцінювали збинтки для івент індустрії у 500 млн гривень

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