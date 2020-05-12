Тести на COVID-19 проводять 49 українських лабораторій – ЦГЗ. Перелік

Центр громадського здоров'я України оприлюднив перелік лабораторій, які проводять тести полімеразної ланцюгової реакції на виявлення коронавірусу.
Всього тестуванням зймаються 49 відчизняних закладів.
До цього переліку входять державні та приватні лабораторії.
|В Україні тести на коронавірус проводять 49 лабораторій. Romaset/Depositphotos
Найбільше ПЛР-досліджень станом на 11 травня провели:
- ДУ "Київський міський ЛЦ МОЗ України" – 15 984;
- ДУ "Вінницький ОЛЦ МОЗ України" – 12 093;
- ДУ "Чернівецький ОЛЦ МОЗ України" – 11 247;
- ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" – 9 019;
- ДУ "Запорізький ОЛЦ МОЗ України" – 8 675.
|Як тестують на коронавірус українські лабораторії. Фото ЦГЗ
Повний перелік українських лабораторій, які проводять тестуванння на коронавірус:
ДУ "Вінницький ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Волинський ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України";
КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова";
КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом";
КНП Маріупольської міської ради "Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І.К. Мацука";
ДУ "Житомирський ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Закарпатський ОЛЦ МОЗ України";
КНП "Мукачівська ЦРЛ" Клініко-діагностична лабораторія;
КНП "Закарпатський центр громадського здоров`я";
ДУ "Запорізький ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Київський ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Кіровоградська ОЛЦ МОЗ України";
КНП "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради";
ДУ "Луганський ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Львівський ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Миколаївський ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Одеський ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова МОЗ України";
ДУ "Полтавський ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Рівненський ОЛЦ МОЗ України";
КП "ОЦГЗ" РОР, КДЛ з обстеження населення на ВІЛ/СНІД інфекції;
ДУ "Сумський ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Харківський ОЛЦ МОЗ України";
КНП ХОР"Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня";
КНП ХОР"Обласна клінічна інфекційна лікарня";
ДУ "Херсонський ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Хмельницький ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Черкаський ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Чернівецький ОЛЦ МОЗ України;
ДУ "Чернігівський ОЛЦ МОЗ України";
ДУ "Київський міський ЛЦ МОЗ України";
КМП "Київська міська лікарня № 4";
КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва";
НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України, Український Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології;
ДУ "ЦГЗ МОЗ України".
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