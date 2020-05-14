В Україні розпочали клінічні випробування ще одного експериментального препарату проти коронавірусу

В Україні розпочнуть клінічні випробування препарату "Амізон".

Відповідний наказ з підписом міністра опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

"Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно з додатком", – йдеться на сайті.

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Відповідно до додатку, це має бути багатоцентрове, подвійне-сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження ефективності та безпеки препарату АМІЗОН® МАКС, капсули 0,5 г, виробництва АТ "Фармак", в комбінації з базовою терапією, у пацієнтів із захворюванням COVID-19, яке викликане вірусом SARS-CoV-2, середнього ступеню важкості.

Клінічні випробування будуть проводити:

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №1", інфекційне відділення, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології, м. Вінниця

Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради", алергологічне відділення, м. Івано-Франківськ

Комунальне підприємство "Волинська обласна клінічна лікарня Волинської обласної ради, відділення пульмонології, м. Луцьк

Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №9" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інфекційне відділення, м. Київ

Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради, інфекційне відділення для дорослих, м. Ужгород

Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради, відділення №2, Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра інфекційних хвороб та епідеміології, м. Івано-Франківськ

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради, відділення №10, Одеський Національний медичний університет, кафедра інфекційних хвороб, м. Одеса

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