Степанов розповів, які вітчизняні фармкомпанії працюють над симптоматичним лікуванням проти COVID-19

В Україні є вітчизняні підприємства, які реєструють клінічні дослідження щодо лікарських засобів, серед них: "Фармак", "Борщагівській фармацевтичний завод", "Дарниця", "Біофарма", "Інтерхім".

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів на пресбрифінгу.

"Кожен з них намагається робити ліки. В тому числі, для симптоматичного лікування COVID-19.

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Наприклад, "Дарниця" завезла субстанцію щодо виробництва гідроксихлорохіну.

"Біофарма" зареєструвала клінічне дослідження на лікарський засіб "Біовен".

Ми вважаємо, що це дуже гарно.

Бо наші виробництва намагаються виробляти ліки, які можуть бути дуже корисними й ефективно впливати на процес лікування COVID-19", – сказав він.

Також Степанов додав, що до них за дозволом на обіг виробництва звернувся вітчизняний виробник апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

"До нас щодо дозволу на обіг виробництва звернулось таке підприємство як "Новатор".

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Ці апарати – неінвазивні методи штучної вентиляції легень.

Це такий модернізований мішок амбу, який може використовувати в тому числі екстрена медична допомога, коли мало часу, щоб довести важкого хворого до лікарні.

Ми завжди підтримували наше українське виробництво.

Окрім того, оскільки я розмовляв з представниками цього виробництва, в них є перспективи експортування своєї продукції.

Тому зі свого боку МОЗ все зробило", – розповів Степанов.

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