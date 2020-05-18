Очільник МОЗ розповів для чого і кого тестуватимуть на антитіла до COVID-19

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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18 травня 2020

18 травня МОЗ планує підписати наказ щодо запровадження тестів імуноферментного аналізу на визначення антитіл до коронавірусної інфекції (ІФА-тести).

Про це на пресбрифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

 Максим Степанов

"18 травня буде підписаний відповідний наказ щодо запровадження ІФА-тестування. 

Ми зможемо суттєво збільшити кількість осіб, яких ми зможемо тестувати. 

Перш за все ми будемо тестувати людей, які мають симптоми, також всіх без виключення контактних осіб, навіть якщо в них не має симптоматики, й всі без виключення грипу ризику: це і національна поліція, національна гвардія та інші групи ризику", сказав Степанов. 

Також він додав, що всі люди, які підпадають під алгоритми тестування, будуть тестуватися безкоштовно. 

Нагадаємо, що в інтерв'ю "Українській правді. Життя" в.о. голови Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Ігор Кузін стверджував, що ІФА- та ПЛР-тестування будуть проводитись або сумарно, або на вибір.

"Це залежатиме від того, до якої із категорій належатиме людина.

Використання імуноферментного методу може допомогти з прогнозуванням.

Також ми зможемо виявляти більше хворих, раніше встановлювати діагноз і застосовувати так званий масовий скринінг.

ПЛР-дослідження є доволі високотехнологічним, яке вимагає і певних приміщень, і певного лабораторного обладнання.

Воно є вартісним, і для масового скринінгу його дуже важко використовувати", уточнив він. 

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