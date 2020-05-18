Українські тест-системи працюють і здатні виявити COVID-19 – Ляшко

Фахівці Інституту епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України підтвердили, що українські ПЛР-тести працюють та відповідають необхідним стандартам.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"В Інституті епідеміології та інфекційних хвороб порівняли українські тести з тестами європейського та виробництва та визнали, що тести працюють", – каже він.

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Також він додав, що перевірка українського виробника Державною службою з лікарських засобів наразі триває, але висновки Інституту дозволяють стверджувати, що тест-системи, що були розвезені в регіони – робочі.

Нагадаємо, що в.о. голови Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Ігор Кузін заявив в інтерв'ю "Українській правді. Життя", що ЦГЗ отримав від деяких обласних центрів повідомлення, що тест-системи не відповідають заявленим характеристикам.

"Спершу ми отримали показники чутливості – 50% і 78,6% специфічності. При цьому заявлені показники: чутливість – 96% і специфічність – 99,3%.

Окремо ми отримали повідомлення від деяких обласних лабораторних центрів, що в них також виникають певні складнощі.

Коли ми переконалися, що тест-системи не відповідають заявленим характеристикам, то повідомили МОЗ, Держлікслужбу та "Укргентех", – розповів він.

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