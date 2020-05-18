Санітарний лікар розповів, де найкраще і найгірше тестують на коронавірус



В Україні станом на 18 травня провели 227 тисяч тестів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це на пресбрифінгу заявив головний санітарний лікар та заступник міністра Віктор Ляшко.

Також Ляшко розповів, в яких саме лабораторіях проведено найбільше тестів.

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Віктор Ляшко

"Найбільше тестів в абсолютних цифрах проведено в лабораторіях міста Києва – 35 тисяч, Вінницької області – 14 тисяч, Чернівецької области – 13 тисяч, Дніпропетровської області – 12 тисяч, Одеської області – 12 тисяч", – сказав заступник міністра.

Він також додав, що найкращі показники тестування на сто тисяч населення в таких регіонах:

місто Київ (61 на 100 тис. населення);

Чернівецька область (54 на 100 тис. населення);

Тернопільська область (50 на 100 тис. населення);

Закарпатська область (32 на 100 тис. населення);

Вінницька область (31 на 100 тис. населення).

Найгірші показники тестування в Луганській, Донецькій, Миколаївській областях.

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