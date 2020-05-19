Результати перших випробувань вакцини проти COVID-19 дають надію на успіх

Американська компанія Mоderna повідомила про позитивні результати перших клінічних випробувань вакцини проти COVID-19.

Після проведених досліджень у восьми добровольців були виявленні антитіла, які змогли зупинити розмноження вірусу, повідомляє The Guardian.

Дослідження проводилися спільно з Національним інститутом інфекційних захворювань США.

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Під час випробувань було виявлено, що чим вищою була доза вакцини – тим більше антитіл вироблялося організмом.

Вакцина викликає імунну відповідь, подібну тій, що спостерігається у людей, які були інфіковані вірусом і одужали, пише Stat.

У пацієнтів, які отримували вакцину у великих дозах спостерігалися побічні реакції. Фото DragonImages/Depositphotos

У першій фазі дослідження у восьми пацієнтів, які отримали дві дози вакцини в найнижчій і середній дозі (25 і 100 мікрограмів) виробилися нейтралізуючі антитіла до вірусу, аналогічні тим, які одужали від інфекції.

У пацієнтів, які отримували вакцину у великих дозах спостерігалися побічні реакції, проте вони не були небезпечними для життя.

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Однак досі не зрозуміло, чи достатньо цієї відповіді для запобігання зараження людей вірусом. Також не відомо наскільки довготривалою буде відповідь антитіл.

Компанія Mоderna перша в світі провела клінічні випробування з РНК-вакциною, яка використовує сегмент генетичного матеріалу самого вірусу, щоб спровокувати вироблення антитіл імунною системою.

Поки опубліковані результати тільки для наймолодшої групи добровольців.

Проте компанія має намір незабаром перейти до наступного етапу випробувань, в якому візьмуть участь 600 людей.

Набагато масштабніше випробування за участю тисяч людей має розпочатися в липні.

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