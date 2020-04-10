Карантин повинен тривати, поки світ не знайде вакцини. Думка вчених

Карантині обмеження не можна припиняти, доки не буде вакцини проти СOVID-19 для масового використання.

Такого висновку дійшли науковці Університету Гонконга.

Вчені певні – карантинні обмеження потрібно послаблювати поступово. Фото destinacigdem/Depositphotos

"Країнам, які хочуть зняти карантинні обмеження, доведеться стежити за новими інфекціями та коригувати наявні у них засоби контролю до тих пір, поки не з'явиться вакцина проти COVID-19", – цитує дослідників The Guardian.

За словами дослідників з Гонконгу, Китаю вдалося зупинити першу хвилю поширення вірусу через суворі обмеження населення, але вони не відкидають ймовірності початку другої хвилі епідемії.

"Хоча ці заходи контролю призвели до зниження кількості інфікування до дуже низького рівня, без імунітету до COVID-19, випадки можуть легко відновитися.

Цьому сприятиме запуск підприємств, фабрик та шкіл, які поступово відновлюють і збільшують соціальне змішування.

Особливо важливо враховувати ризики завезених випадків з-за кордону, оскільки COVID-19 продовжує поширюватися по всьому світу", – розповідає один з керівників дослідження, професор Джозеф Т. Ву з Університету Гонконгу.

Вчені певні – карантинні обмеження потрібно послаблювати поступово, щоб зберегти баланс між економічною діяльність та збереженням достатнього контролю для запобігання розповсюдження інфекції.

Крім того, дослідники наголошують, що можливості протистояти хворобі також залежать від економічної стабільності регіону і доступності системи охорони здоров'я.

"Навіть в найбільш забезпечених мегаполісах, таких як Пекін і Шанхай, ресурси охорони здоров'я обмежені, і будуть боротися з раптовим збільшенням попиту.

Наші результати підкреслюють важливість забезпечення необхідними ресурсами та медичним персоналом для боротьби з коронавірусом", – розповідє старший автор, професор Габріель М. Леунг з Університету Гонконгу.

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