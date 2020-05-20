За яких умов можна працювати в офісі. Пояснює МОЗ

Очільник міністерства охорони здоров’я Максим Степанов нагадав, за яких умов можна працювати та відвідувати офісні приміщення.

Про це він розповів під час брифінгу 20 травня.

Ось список умов, яких потрібно дотримуватися при роботі в офісі:

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Доступ до приміщень після проведення температурного скринінгу. Якщо температура перевищує 37,2, то людина не допускається до офісу.

Доступ до приміщення лише в масках або в респіраторах.

Обов’язкова обробка рук антисептиками.

В приміщенні водночас може бути не більше 1 людини на 10 квадратних метрів.

Між місцями надання послуг має бути дистанція не менше, ніж 1,5 метри.

"Ми на 100% впевені, що всі рекомендації, які ми надаємо, суттєво знижують ризик захворюваності на COVID-19", - додав Степанов.

Також приймати відвідувачів можна тільки за попереднім записом за дотриманням часового інтервалу, який додзволяє виключити контакт між відвідувачами.

Очікувати вони повинні ззовні приміщення, дотримуючись відстані 1,5 метра.

Очільник МОЗ Максим Степанов

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я вважає температурний скринінг неефективним методом боротьби з COVID-19:

"В інфікованих людей може бути інкубаційний період, можуть не проявлятися симптоми на ранніх стадіях захворювання або людина може прийняти жарознижуюче і приховати симптоми".

Повний список рекомендацій можна прочитати у документі від МОЗ.

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