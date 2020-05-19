Результати ІФА-тестів зможуть отримувати безпосередньо в лікарнях – глава МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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19 травня 2020

Визначати результати тестів імуноферментного аналізу на визначення антитіл до коронавірусної інфекції (ІФА-тести) зможуть лабораторії, які розташовані безпосередньо в лікарнях. 

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 19 травня. 

"Ми маємо більшу кількість лабораторій, які можуть встановлювати результати по ІФА-тестуванню. 

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Ці лабораторії, зокрема, встановленні в наших лікарнях, тому ми суттєво розширюємо наші можливості", – розповів мінстр. 

При цьому глава міністерства повідомив, що МОЗ наразі обирає верифікованих виробників тестів. 

 Очільник МОЗ Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

"У нас є кілька виробників ІФА-тестів, зокрема українських та іноземних.

Ми будемо обирати іФА-тести тих виробників, які верифіковані, мають підтвердження від Європейського союзу або наших лабораторій, що ці тести можуть використовуватися на території України, принаймні за державні кошти для певного кола осіб", – зазначив начальник. 

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Крім того, Максим Степанов зазначив, що запровадження ІФА-тестування по Україні допоможе розширити кількість осіб, яких потрібно перевірити на наявність COVID-19.

"Це будуть люди, які мають симптоми коронавірусної хвороби, люди, які знаходяться в групі ризику, працівники національної поліції та Нацгвардії.

Ми розширяємо коло контактних осіб, які контактували з хворим на коронавірус", – пояснив очільник МОЗ. 

Максим Степанов пояснив, що такі тести можуть визначити, наявність хвороби, або чи хворіла людина раніше. 

"ІФА-тести визначають титр антитіл в організмі людини. 

Якщо людина вже перехворіла, або хворіє зараз в неї є відповідна імунна реакція і підвищується рівень антитіл в організмі. 

Якщо ви зробили ІФА тест, то є змога подивитися чи хворіє людина або вона вже перехворіла", – додав він. 

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