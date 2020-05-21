"Не підійшли за баченням": очільник МОЗ пояснив, чому відхилив всіх кандидатів на посаду голови НСЗУ

Жоден з кандидатів на пост очільника Національної служби здоров'я України НСЗУ не підійшов за своїми якостями.

Так на пресбрифінгу у Чернівцях прокоментував своє рішення відхилити усі три кандидатури на посаду голови НСЗУ міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Згідно з законодавством, я, як міністр, мав провести відповідну співбесіду з трьома людьми, які дійшли до фіналу.

Жоден з цих людей на мою думку не підходить на посаду голови НСЗУ по своїм якостям, по своєму баченню, по тому, як він себе бачить на цій посаді.

Далі в нас є процедура встановлена законодавством. Яким чином відбувається добір на цю посаду, він буде зроблений відповідно до законодавства. Тому в найближчий термін у нас буде голова НСЗУ", – сказав він.

Максим Степанов

Нагадаємо, що найбільшу кількість балів на конкурсі набрала в. о. очільника НСЗУ Оксана Мовчан, друге місце зайняла заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева, а третє – директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський.

За словами Мовчан, "зустріч із міністром була схожа, швидше, на формальний крок, який він має зробити, щоб перейти до подальшого вже сформованого плану".

Мовчан також раніше повідомляла "Інтерфакс-Україна", що всі три кандидати прийшли на співбесіду з міністром охорони здоров'я і відповіли на всі запитання, які він поставив.

Проводився відеозапис співбесіди.

"Всім нам поставили одні й ті самі запитання дуже загального характеру про головні завдання НСЗУ і про те, що потрібно зробити в найближчі роки.

Не було запитань детальних, не було техніки процесів, не було запитань про те, як наразі організована робота служби", – сказала вона.

Також 20 травня Степанов заявив про необхідність призначення на вакантну посаду голови НСЗУ шляхом укладання контракту про проходження державної служби згідно з чинним законодавством.

Тобто керівника НСЗУ можуть призначити за позаконкурсною процедурою.

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