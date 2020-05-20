Усіх кандидатів на голову НСЗУ відхилили, тепер очільника можуть обрати без конкурсу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відхилив усі три кандидатури на голову Національної служби здоров'я України, які пройшли до фіналу конкурсу.

Про це міністр повідомив під час засідання Кабінету Міністрів 20 травня.

"На голову НСЗУ був проведений конкурс в січні. Я провів співбесіду згідно із законодавством з трьома людьми, які перемогли в цьому конкурсі, подав сьогодні протокольне рішення щодо відсутності переможця конкурсу.

Також сьогодні прийняте розпорядження про необхідність призначення на вакантну посаду голови НСЗУ шляхом укладання контракту про проходження державної служби згідно з чинним законодавством", – сказав Степанов.

Тобто керівника НСЗУ можуть призначити за позаконкурсною процедурою.

Очільник МОЗ Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Ймовірно, це станеться на наступному засіданні Кабміну.

В. о. очільника НСЗУ Оксана Мовчан, яка була фіналісткою конкурсу, раніше повідомила "Інтерфакс-Україна", що всі три кандидати прийшли на співбесіду з міністром охорони здоров'я і відповіли на всі запитання, які він поставив.

Проводився відеозапис співбесіди.

"Всім нам поставили одні й ті самі запитання дуже загального характеру про головні завдання НСЗУ і про те, що потрібно зробити в найближчі роки.

Не було запитань детальних, не було техніки процесів, не було запитань про те, як наразі організована робота служби", – сказала вона.

За словами Мовчан, "зустріч із міністром була схожа, швидше, на формальний крок, який він має зробити, щоб перейти до подальшого вже сформованого плану".

Нагадаємо, що найбільшу кількість балів на конкурсі набрала в. о. очільника НСЗУ Оксана Мовчан, друге місце зайняла заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева, а третє – директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський.

Довідка: НСЗУ – це орган, який створили у рамках медреформи у 2017 році. Він контролює всі виплати в сфері охорони здоров`я, обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави, та контролює розподіл більш як 100 мільярдів гривень щороку на оплату послуг пацієнтів.

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