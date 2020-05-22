Як захистити шкіру обличчя під час використання захисних масок. Поради дерматологів

Захисні маски стали щоденним аксесуаром під час пандемії.

Проте крім захисту, маски для обличчя можуть викликати небажані і неприємні побічні ефекти для шкіри, пише The Independent.

За словами дерматологів, регулярне носіння маски може викликати подразнення шкіри через надмірне тертя, сприяти появі висипань, а також загострити екземи.

Реклама:

Дерматологи Анджалі Мато та Аніл Будх-Раджа дали кілька порад, як зберегти шкіру здоровою та чистою під час регулярного носіння маски.

Звертайте увагу на якість матеріалу

Перед використанням маски, важливо розглянути матеріал, з якого вона зроблена.

Зокрема, такий фактор потрібно взяти до уваги, виготовляючи захисну маску власноруч.

Реклама:

Фото vk_studio/Depositphotos

В ідеалі вона повинна бути виготовлена зі щільної бавовни, а не синтетичної тканини.Тоді маска буде "дихати" і більш м'якою на шкірі.

Саморобну маску для обличчя з тканини потрібно також регулярно очищувати, оскільки вона може вбирати натуральні жири вашої шкіри, що може призвести до появи висипань.

Профілактика краще, ніж лікування

Щоб мінімізувати наслідки носіння маски для обличчя, ви також можете скористатися маззю або кремом, щоб захистити чутливі ділянки обличчя від надмірного тертя.

Крім того, на проблемні ділянки шкіри можна наносити живильний нічний крем.

Якщо у вас з'явився висип чи інші пошкодження шкіри, які не проходять кілька днів – варто звернутися до лікаря.

Допомогти заспокоїти шкіру можуть креми, які містять протизапальні інгредієнти, наприклад, зелений чай, куркуму або екстракт солодки.

Нормалізуйте режим догляду за шкірою

Під час щоденного догляду важливо забезпечити правильне зволоження шкіри, оскільки це допомагає поліпшити захисну функцію.

Проте не варто очищати шкіру обличчя до та після носіння маски.

Дерматологи радять обмежитися такою процедурою двічі на день – вранці та ввечері.

Надмірне очищення може призвести до подальшої сухості, роздратування та почервоніння, особливо для тих, хто має сухий та чутливий тип шкіри.

Після очищення важливо обережно витерти обличчя рушником.

Після можна використати зволожуючий крем, який запобігає втраті вологи.

Крім того, якщо на шкірі є подразнення від носіння маски для обличчя, варто зробити перерву у використанні будь-яких жорстких скрабів або хімічних засобів, які можуть посилити проблему.

Використовуйте мінімум косметики

Маски для обличчя створюють вологе середовище, яке може сприяти виробленню шкірного жиру.

В результаті – закупорюються пори і з'являються тріщини.

Якщо помітили подразнення навколо носа, рота і підборіддя, спробуйте обмежити використання косметичних засобів.

Особливо, основ та маскуючих засобів з важким складом – краще використовувати легку косметику на водній основі.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.