Степанов заявив, що до його приходу в МОЗ ліками для важкохворих не займалися

Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до його приходу ніхто не визначив перелік лікарських засобів, які необхідно закупити для важкохворих.

Про це він розповів під час брифінгу 25 травня.

"На жаль, на час мого приходу в МОЗ, тобто 30 березня ці заявки чомусь навіть не збиралися, саме по потребах в 2020 році.

Після збору заявок було прийняте відповідне рішення уряду, де був затверджений перелік лікарських засобів.

Окрім того, є ще певні бюрократичні процедури, які встановлені законодавством, які необхідно пройти, які на стадії повного завершення", - розповів Степанов.

Йдеться про 38 закупівельних програм з рідкісних та важких хвороб для людей, що хворіють на рак, серцево-судинні захворювання, туберкульоз, вірусні гепатити, орфанні хвороби, ВІЛ/СНІД та багато інших.

Цей документ потрібен для того, щоб розпочати тендерні процедури і запустити процес закупівель.

Очільник МОЗ Максим Степанов

За словами Степанова, упродовж цього тижня ці процедури мають завершити, і тоді держпідприємство "Медичні закупівлі" розпочне всі тендерні процедури.

"Що стосується забезпеченості в 2020 році лікарськими засобами наших пацієнтів, то я ще раз хочу наголосити, що вони всі будуть забезпечені", - запевнив міністр.

Він додав, що зараз Україна отримує поставки ще за 2018-2019 роки.

"Окрім того, в нас є потік лікарських засобів, де ми бачимо, що нам не вистачає, в нас є домовленість з нашими міжнародними партнерами щодо поставки тих чи інших лікарсських засобів", - сказав Степанов.

Чи правда те, що перелік необхідних лікарських засобів з регіонів до приходу Степанова не зібрали, поки не відомо.

Але раніше благодійний фонд "Пацієнти України" розповідав, що станом на початок травня 2020 року МОЗ не прийняв жодного документу щодо закупівель за кошти бюджету на поточний рік.

Документ про перелік лікарських засобів підписали 6 травня.

А народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина в інтерв’ю у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" розповіла, що попередня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька, яка очолювала міністерство з серпня 2019 року по березень 2020-го, не підписувала документи щодо закупівлі упродовж чотирьох місяців.

"Зоряна Скалецька 4 місяці не підписувала документи. Вона просто боялася, бо не знала, що це за закупівлі.

Зараз є ще залишки з минулого року, щось ще доїжджає, але це дуже критична ситуація", – пояснила народна депутатка.

За її словами, від моменту підписання цього документу до того, як ліки поставлять в лікарню, мінімум пів року.

"У нас вже будуть переривання лікування. А для людини, у якої, наприклад, ВІЛ, переривання лікування, це, по суті, смерть.

І в цьому також винні люди, які сидять в Офісі президента і калейдоскопом змінюють цих міністрів", – додала Стефанишина.

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