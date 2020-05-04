Як мають працювати перукарні та салони краси у часи COVID-19. МОЗ радиться

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило для громадського обговорення вимоги до протиепідемічних заходів для перукарень та салонів краси.

Громадське обговорення триватиме до 6 травня, пише "Інтерфакс- Україна".

Заклади мають відсторонити від роботи працівників, які перебувають у групі ризику. Фото cottonbro/Pexels

Згідно з проектом розпорядження, при організації протиепідемічних заходів салонам краси та перукарням необхідно:

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Організувати проведення температурного скринінгу всіх працівників перед зміною та не допускати до виконання обов'язків працівників з температурою вище 37,2 градусів або з ознаками ГРВІ.

Прийом клієнтів здійснювати виключно за попереднім записом з проміжком між клієнтами в 15 хвилин. При цьому очікування черги здійснюється поза приміщенням з дотриманням дистанції в 1,5 м.

Заборонити перебування сторонніх осіб у закладі, за винятком одного з батьків при супроводі дітей або одного супроводжуючого для осіб з інвалідністю.

Організувати на вході місце для дезінфекції рук.

Організувати одночасне перебування клієнтів за розрахунком не більше однієї людини на 10 кв. м площі, а між місцями надання послуг забезпечити відстань мінімум два метри.

Допуск клієнтів дозволяється тільки в масках або респіраторах. Працівники також зобов'язані використовувати медичні маски і одноразові рукавички.

Проводити дезінфекцію і прибирання після кожного клієнта.

Крім того, перукарні та салони повинні забезпечити персонал п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту і дезінфекторів.

А також інформувати клієнтів щодо обмежень, нанести маркування для дотримання дистанції, та проводити вологе прибирання не рідше ніж кожні дві години і в кінці зміни.

Заклади мають відсторонити від роботи працівників, які перебувають у групі ризику.

Працівники закладів зобов'язані:

регулярно мити руки не рідше ніж раз на три години;

прикривати ніс і рот при кашлі та чханні зігнутою в лікті рукою або одноразовою серветкою;

утриматися від дотиків руками обличчя;

утриматися від контактів з особами, у яких є симптоми ГРВІ;

у випадку появи симптомів самоізолюватись.

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