Міністерство охорони здоров'я оприлюднило для громадського обговорення вимоги до протиепідемічних заходів для перукарень та салонів краси.
Громадське обговорення триватиме до 6 травня, пише "Інтерфакс- Україна".
|Заклади мають відсторонити від роботи працівників, які перебувають у групі ризику. Фото cottonbro/Pexels
Згідно з проектом розпорядження, при організації протиепідемічних заходів салонам краси та перукарням необхідно:
- Організувати проведення температурного скринінгу всіх працівників перед зміною та не допускати до виконання обов'язків працівників з температурою вище 37,2 градусів або з ознаками ГРВІ.
- Прийом клієнтів здійснювати виключно за попереднім записом з проміжком між клієнтами в 15 хвилин. При цьому очікування черги здійснюється поза приміщенням з дотриманням дистанції в 1,5 м.
- Заборонити перебування сторонніх осіб у закладі, за винятком одного з батьків при супроводі дітей або одного супроводжуючого для осіб з інвалідністю.
- Організувати на вході місце для дезінфекції рук.
- Організувати одночасне перебування клієнтів за розрахунком не більше однієї людини на 10 кв. м площі, а між місцями надання послуг забезпечити відстань мінімум два метри.
- Допуск клієнтів дозволяється тільки в масках або респіраторах. Працівники також зобов'язані використовувати медичні маски і одноразові рукавички.
- Проводити дезінфекцію і прибирання після кожного клієнта.
Крім того, перукарні та салони повинні забезпечити персонал п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту і дезінфекторів.
А також інформувати клієнтів щодо обмежень, нанести маркування для дотримання дистанції, та проводити вологе прибирання не рідше ніж кожні дві години і в кінці зміни.
Заклади мають відсторонити від роботи працівників, які перебувають у групі ризику.
Працівники закладів зобов'язані:
- регулярно мити руки не рідше ніж раз на три години;
- прикривати ніс і рот при кашлі та чханні зігнутою в лікті рукою або одноразовою серветкою;
- утриматися від дотиків руками обличчя;
- утриматися від контактів з особами, у яких є симптоми ГРВІ;
- у випадку появи симптомів самоізолюватись.
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