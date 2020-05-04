Як мають працювати перукарні та салони краси у часи COVID-19. МОЗ радиться

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
19016
4 травня 2020

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило для громадського обговорення вимоги до протиепідемічних заходів для перукарень та салонів краси.

Громадське обговорення триватиме до 6 травня, пише "Інтерфакс- Україна".

Заклади мають відсторонити від роботи працівників, які перебувають у групі ризику. Фото cottonbro/Pexels

Згідно з проектом розпорядження, при організації протиепідемічних заходів салонам краси та перукарням необхідно:

Реклама:
  • Організувати проведення температурного скринінгу всіх працівників перед зміною та не допускати до виконання обов'язків працівників з температурою вище 37,2 градусів або з ознаками ГРВІ.
  • Прийом клієнтів здійснювати виключно за попереднім записом з проміжком між клієнтами в 15 хвилин. При цьому очікування черги здійснюється поза приміщенням з дотриманням дистанції в 1,5 м.
  • Заборонити перебування сторонніх осіб у закладі, за винятком одного з батьків при супроводі дітей або одного супроводжуючого для осіб з інвалідністю.
  • Організувати на вході місце для дезінфекції рук.
  • Організувати одночасне перебування клієнтів за розрахунком не більше однієї людини на 10 кв. м площі, а між місцями надання послуг забезпечити відстань мінімум два метри.
  • Допуск клієнтів дозволяється тільки в масках або респіраторах. Працівники також зобов'язані використовувати медичні маски і одноразові рукавички.
  • Проводити дезінфекцію і прибирання після кожного клієнта.

Крім того, перукарні та салони повинні забезпечити персонал п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту і дезінфекторів.

А також інформувати клієнтів щодо обмежень, нанести маркування для дотримання дистанції, та проводити вологе прибирання не рідше ніж кожні дві години і в кінці зміни.

Заклади мають відсторонити від роботи працівників, які перебувають у групі ризику. 

Працівники закладів зобов'язані:

  • регулярно мити руки не рідше ніж раз на три години;
  • прикривати ніс і рот при кашлі та чханні зігнутою в лікті рукою або одноразовою серветкою;
  • утриматися від дотиків руками обличчя;
  • утриматися від контактів з особами, у яких є симптоми ГРВІ;
  • у випадку появи симптомів самоізолюватись.

Вас також може зацікавити:

У МОЗ розповіли, як українці можуть попередити пік захворюваності на коронавірус

Реклама:

Донорам крові забезпечать особливі умови під час карантину

5 причин, чому відкриті школи на карантині – це безпечно. Досвід Австралії

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1959
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2883
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20635
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій