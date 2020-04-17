Донорам крові забезпечать особливі умови під час карантину

Дарія Поперечна УП.Життя
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17 квітня 2020

В зв'язку з карантинними обмеженнями в Україні зменшилась кількість запасів донорської крові. 

Відтепер донорів будуть забезпечувати транспортом та індивідуальними умовами. 

Про це під час брифінгу 17 квітня розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов

Донорів будуть забезпечувати транспортом та індивідуальними умовами. Фото Amornthep Srina/Pexels

"Ми звернулися до голів обласних адміністрацій з проханням забезпечити прийом спеціалізованими установами та закладами переливання крові осіб, які виявили бажання бути донорами, з мінімальним контактом між собою.

Також важливо, щоб було організовано транспортування цих осіб до спеціалізованих установ, в зв'язку з обмеженням роботи громадського транспорту", – зазначив Степанов. 

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Міністр зауважив, що в Україні склалась вкрай негативна ситуація з запасами донорської крові, які знизилися на 2,4 рази. 

Очільник додав, що в зоні ризику опинилися громадяни, які потребують термінового ургентного хірургічного втручання.

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