Донорам крові забезпечать особливі умови під час карантину

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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17 квітня 2020

В зв'язку з карантинними обмеженнями в Україні зменшилась кількість запасів донорської крові. 

Відтепер донорів будуть забезпечувати транспортом та індивідуальними умовами. 

Про це під час брифінгу 17 квітня розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов

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Донорів будуть забезпечувати транспортом та індивідуальними умовами. Фото Amornthep Srina/Pexels

"Ми звернулися до голів обласних адміністрацій з проханням забезпечити прийом спеціалізованими установами та закладами переливання крові осіб, які виявили бажання бути донорами, з мінімальним контактом між собою.

Також важливо, щоб було організовано транспортування цих осіб до спеціалізованих установ, в зв'язку з обмеженням роботи громадського транспорту", – зазначив Степанов. 

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Міністр зауважив, що в Україні склалась вкрай негативна ситуація з запасами донорської крові, які знизилися на 2,4 рази. 

Очільник додав, що в зоні ризику опинилися громадяни, які потребують термінового ургентного хірургічного втручання.

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