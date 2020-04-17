Донорам крові забезпечать особливі умови під час карантину

В зв'язку з карантинними обмеженнями в Україні зменшилась кількість запасів донорської крові.
Відтепер донорів будуть забезпечувати транспортом та індивідуальними умовами.
Про це під час брифінгу 17 квітня розповів очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.
|Донорів будуть забезпечувати транспортом та індивідуальними умовами. Фото Amornthep Srina/Pexels
"Ми звернулися до голів обласних адміністрацій з проханням забезпечити прийом спеціалізованими установами та закладами переливання крові осіб, які виявили бажання бути донорами, з мінімальним контактом між собою.
Також важливо, щоб було організовано транспортування цих осіб до спеціалізованих установ, в зв'язку з обмеженням роботи громадського транспорту", – зазначив Степанов.
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Міністр зауважив, що в Україні склалась вкрай негативна ситуація з запасами донорської крові, які знизилися на 2,4 рази.
Очільник додав, що в зоні ризику опинилися громадяни, які потребують термінового ургентного хірургічного втручання.
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