У МОЗ розповіли, як українці можуть попередити пік захворюваності на коронавірус

Карантинні заходи допомагають уникнути піку захворюваності, під час якого медична система не може надавати допомогу усім хворим.

Проте у столиці уже спостерігається приріст порушень дистанційних обмежень.

Про ситуацію повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 30 квітня.

Очільник МОЗ Максим Степанов

"У нас карантин було введено дуже швидко, коли було лише чотири хворих, саме тому вдалось втримати ситуацію.

Завдяки таким обмеженням ситуація контрольована, вдалося уникнути піку захворюваності і навантаження на медичну систему.

Якщо ми будемо дослухатися до порад наших фахівців, інфекціоністів, епідеміологів, вірусологів, які беруть участь у розробці карантинних обмежень, то зможемо цього уникнути і далі", – пояснив міністр охорони здоров'я.

Глава МОЗ зазначив, що при піку захворюваності медична система не матиме змоги приймати велику кількість хворих та надавати медичну допомогу.

При цьому Максим Степанов розповів про збільшення випадків порушення карантину у столиці.

"Останні дні в місті Києві ми спостерігаємо мітинги, вихід людей на вилицю, збільшення людей в парках.

Я розумію, що перебувати в карантині п'ятий-шостий тиждень дуже важко.

Подумайте про своїх рідних та тих, хто перебуває в групі ризику, яких ви можете заразити, відвідавши якісь заходи.

Закликаю всіх, дотримуватися карантинних заходів та залишатися вдома на травневі свята", – наголосив міністр.

Глава містерства запевнив, що ніхто не збирається продовжувати карантин, якщо для цього не буде підстав.

Проте важливо, щоб число померлих від коронавірусної хвороби в країні дорівнювало нулю.

Максим Степанов також зазначив, що карантинні заходи почали помякшуватися з 11 квітня і вже почали працювати ринки.

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