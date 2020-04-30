У МОЗ розповіли, як українці можуть попередити пік захворюваності на коронавірус

Карантинні заходи допомагають уникнути піку захворюваності, під час якого медична система не може надавати допомогу усім хворим.

Проте у столиці уже спостерігається приріст порушень дистанційних обмежень.

Про ситуацію повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 30 квітня.

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Очільник МОЗ Максим Степанов

"У нас карантин було введено дуже швидко, коли було лише чотири хворих, саме тому вдалось втримати ситуацію.

Завдяки таким обмеженням ситуація контрольована, вдалося уникнути піку захворюваності і навантаження на медичну систему.

Якщо ми будемо дослухатися до порад наших фахівців, інфекціоністів, епідеміологів, вірусологів, які беруть участь у розробці карантинних обмежень, то зможемо цього уникнути і далі", – пояснив міністр охорони здоров'я.

Глава МОЗ зазначив, що при піку захворюваності медична система не матиме змоги приймати велику кількість хворих та надавати медичну допомогу.

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При цьому Максим Степанов розповів про збільшення випадків порушення карантину у столиці.

"Останні дні в місті Києві ми спостерігаємо мітинги, вихід людей на вилицю, збільшення людей в парках.

Я розумію, що перебувати в карантині п'ятий-шостий тиждень дуже важко.

Подумайте про своїх рідних та тих, хто перебуває в групі ризику, яких ви можете заразити, відвідавши якісь заходи.

Закликаю всіх, дотримуватися карантинних заходів та залишатися вдома на травневі свята", – наголосив міністр.

Глава містерства запевнив, що ніхто не збирається продовжувати карантин, якщо для цього не буде підстав.

Проте важливо, щоб число померлих від коронавірусної хвороби в країні дорівнювало нулю.

Максим Степанов також зазначив, що карантинні заходи почали помякшуватися з 11 квітня і вже почали працювати ринки.

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