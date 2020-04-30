У МОЗ розповіли, як українці можуть попередити пік захворюваності на коронавірус

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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30 квітня 2020

Карантинні заходи допомагають уникнути піку захворюваності, під час якого медична система не може надавати допомогу усім хворим.

Проте у столиці уже спостерігається приріст порушень дистанційних обмежень. 

Про ситуацію повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 30 квітня.  

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 Очільник МОЗ Максим Степанов 

"У нас карантин було введено дуже швидко, коли було лише чотири хворих, саме тому вдалось втримати ситуацію.

Завдяки таким обмеженням  ситуація контрольована, вдалося уникнути піку захворюваності і навантаження на медичну систему. 

Якщо ми будемо дослухатися до порад наших фахівців, інфекціоністів,  епідеміологів, вірусологів, які беруть участь у розробці карантинних обмежень, то зможемо цього уникнути і далі", – пояснив міністр охорони здоров'я. 

Глава МОЗ зазначив, що при піку захворюваності медична система не матиме змоги приймати велику кількість хворих та надавати медичну допомогу. 

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При цьому Максим Степанов розповів про збільшення випадків порушення карантину у столиці. 

"Останні дні в місті Києві ми спостерігаємо мітинги, вихід людей на вилицю, збільшення людей в парках. 

Я розумію, що перебувати в карантині п'ятий-шостий тиждень дуже важко.

Подумайте про своїх рідних та тих, хто перебуває в групі ризику, яких ви можете заразити, відвідавши якісь заходи. 

Закликаю всіх, дотримуватися карантинних заходів та залишатися вдома на травневі свята", – наголосив міністр. 

Глава містерства запевнив, що ніхто не збирається продовжувати карантин, якщо для цього не буде підстав. 

Проте важливо, щоб число померлих від коронавірусної хвороби в країні дорівнювало нулю. 

Максим Степанов також зазначив, що карантинні заходи почали помякшуватися з 11 квітня і вже почали працювати ринки. 

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