Степанов божиться, що медреформу не згортатимуть, а лише виправлять помилки

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що медичну реформу ніхто не буде припиняти.

У цьому він запевнив 5 квітня на пресбрифінгу, який було присвячено фінансуванню медичної галузі в Україні.

"Наша команда працює над тим, щоб не було масового звільнення лікарів та закриття лікарень.

Це не означає, що ми збираємось згортати реформу, навпаки її треба реалізувати, але суттєво змінивши, враховуючи українські реалії та виправивши допущені, під час планування, помилки", – сказав він.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що медичну реформу ніхто не буде згортати

Таку заяву Степанов зробив після того, як 4 квітня президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради Михайла Радуцького та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка запропонувати шляхи вирішення проблем, що виникли в результаті запровадження другого етапу медичної реформи.

Зеленський сказав, що не може допустити, щоб через нові механізми фінансування медичної галузі, які передбачає другий етап реформи, 50 тисяч медиків втратили роботу.

На брифінгу глава МОЗ підтвердив, що медреформа у її нинішньому вигляді означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень.



"Якщо нічого не змінити, то масове звільнення призведе до катастрофічного зростання смертності, стрімкого поширення таких хвороб, як туберкульоз.

Доступ мільйонів українців до нормального медзабезпечення буде ускладнено", – зазначив він.



Степанов уточнив, що з 11 травня почнеться детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність госпітальної мережі.



Також з цієї дати МОЗ розпочне розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі.

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