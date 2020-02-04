Корупція чи недолугість: що відбувається із закупівлею ліків для важкохворих пацієнтів

30 січня Міністерство охорони здоров’я зібрало чергове засідання Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель під головуванням замміністра Андрія Семиволоса.

Це саме та група, яка приймає надважливі рішення щодо закупівель ліків та медичних виробів та вершить долю тисяч тяжкохворих пацієнтів в Україні.

Не запрошувати на них громадськість, пацієнтів та експертів вже стало нормою для теперішніх очільників МОЗ. Все майже як за часів Раїси Богатирьової.

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От і на цю зустріч нас не запросили та вирішили тихо, за закритими дверима, вершити майбутнє пацієнтів.

Зібралися вирішити, які саме ліки та в якому обсязі у 2020 році почне закуповувати новостворене ДП "Медичні закупівлі України".

Вже не перший раз ми чуємо від нинішньої медичної еліти, що ДП має перебрати на себе 70% всіх закупівель.

Саме ця "еліта" фігурує у скандальному листуванні про "розпил бюджету" у стінах Міністерства. А бюджет цього року на ліки історичний – практично 10 млрд грн!

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Нагадаємо, що тиждень тому була опублікована скандальна переписка замміністра Семиволоса з депутатом від партії "Слуга Народу" Павлом Павлішом, де вони обговорювали намір голови Комітету здоров’я нації Михайла Радуцького ділити бюджет та план "прибарахлитися, щоб онукам вистачило".

Голова профільного комітету відреагував майже одразу і чомусь одразу заговорив про бюджет саме на закупівлю ліків для важкохворих українців.

Дивно?

Нам також!

Але відходячи від корупційних ризиків, я поясню, у чому небезпека такої швидкої передачі великого обсягу закупівель до ДП та які наслідки можуть бути для пацієнтів.

Одразу скажу, що ми, пацієнти, не проти передачі закупівель до централізованого агентства медичних закупівель.

Ми не один рік допомагали та всіляко підтримували створенням ДП.

Навпаки, ми за, щоб в Україні була чесна і сильна інституція, спроможна ефективно закуповувати ліки.

Проте все має відбуватися поетапно і зважено.

У ДП "Медичні закупівлі України" ще немає інструментів, щоб закуповувати ліки ефективно, як це роблять міжнародні організації.

Пакет законопроектів, який дає ДП такі ж можливості, що мають міжнародні організації, проголосований Радою лише у першому читанні.

Ці документи дають можливість ДП напряму працювати з виробниками, отримувати конкурентні ціни на ліки, спростити реєстрацію ліків та звільнити від оподаткування ті ліки, що буде закуповувати ДП.

На сьогоднішній день держпідприємство не має таких повноважень, а це означає, що ліки, які воно закупить будуть дорожчими.

Не потрібно бути генієм щоб зрозуміти, вища ціна за упаковку дорівнює меншому об’єму закуплених ліків. Менше пацієнтів отримають потрібне лікування.

Централізоване агентство медичних закупівель новий гравець на світовому ринку. А це означає, що їм треба буде пройти довгострокові процедури верифікації в головних офісах фармкомпаній. Адже це досить консервативний та закритий ринок.

За нашими даними, укладати прямі контракти з ДП через систему Prozzoro виробники ліків здебільшого не готові. Більшість вийде через дистриб’юторів, чи так звані компанії-прокладки, яких вдалося позбутися завдяки міжнародним закупівлям.

Це знову означає лише одне – корупційні ризики – бо дистриб’ютори були частиною корупційного ланцюга до закупівельної реформи, що призводило до завищених цін на ліки.

І як ми вже розуміємо, це призведе до того, що менше пацієнтів отримають потрібне лікування.

Процедури закупівель ліків на міжнародній арені доволі специфічні, часто у контрактах є опція "таємниця ціни", що має величезне значення.

Це дозволяє Україні отримувати ціни, що нижчі ніж в країнах ЄС. У системі Prozzoro, через яку зараз працює ДП, треба оприлюднювати ціну.

Багато виробників не підуть на це, або заявлять ціни, значно вищі, або не ставити під загрозу власну систему ціноутворення в більш заможних країнах. А отже, вищі ціни, нижчі об’єми поставок, менше пацієнтів отримають потрібне лікування.

Також треба розуміти, що існують монопольні виробники на ті чи інші ліки, доволі часто вони не мають офісів чи торговельних партнерів в Україні, і у разі, якщо ДП не зможе укласти з ними прямі контракти, то пацієнти взагалі залишаться без лікування.

А зважаючи на перераховані факти, у разі передачі таких номенклатур на унікальні препарати до ДП, так і відбудеться. Це стосується таких програм як дитяча та доросла онкологія, торсійна сімейна дистонія та інші.

Перехід закупівель ліків та медичних виробів повинен бути поступовим, на базі законодавства, що дозволить допустити до торгів виробників, відкритим та із залученням всіх сторін: пацієнтів, громадськості, експертів, міжнародних організацій, МОЗу та ДП "Медичні закупі України".

А не за закритими дверима, що наштовхує на сумні думки про відродження корупції у стінах МОЗ.

Інна Іваненко, в.д. благодійного фонду "Пацієнти України", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина kaninstudio/Depositphotos

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