Як потоки повітря поширюються під час кашлю і чхання. ВІДЕО експерименту

Потоки повітря при сильному кашлі та чханні можуть розповсюджуватися більше ніж на три метри та триматися у повітрі більше хвилини.

Такими є результати експерименту вчених Флоридського Атлантичного університету з Коледжу інженерних і комп'ютерних наук.

Доктор наук Манхар Дханак та доктором філософії Сіддхартха Верма провели дослід з використанням візуалізації потоку, щоб продемонструвати, як далеко поширюється кашель і як довго його частинки тримаються в повітрі.

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Професор Манхар Дханак. Фото Florida Atlantic University

Використавши манекен та лазерні лампи, дослідники візуально продемонстрували струмінь повітря від сильного та слабкого кашлю і чхання.

"Попередні результати нашого експерименту показують, що значні концентрації дрібних частинок від сильного кашлю та чхання, можуть затримуватися на нерухомому повітрі більше однієї хвилини.

Частинкам знадобилося всього пару секунд, щоб пройти 3 фути (0,9 м).

Приблизно через 12 секунд вони досягли шести футів (1,8 м), а через 41 секунду – дев'яти (2,7 м)", – розповідають науковці.

Науковці виявили, що при сильному кашлі частки можуть доходити навіть до 12 футів (3,6 м).

При цьому легкий кашель не поширюється так далеко.

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"При легкому кашлі утворюються вихрові кільця.

Вони можуть поширитися на відстань від одного до дев'яти футів (0,3- 2,7 м) або більше, перш ніж розсіятися і розбитися" – зазначає професор Дханак.

Вчені зазначають, що частинки і краплі, які виникають в результаті кашлю або чхання людини, зазвичай мають розмір від 5 до 500 мікрон.

Більші – падають на землю на невеликій відстані через силу тяжіння, але більш дрібні частинки можуть переноситися на великі відстані при вітрі.

Частинки, які науковці використовували для емуляції струменю кашлю, мали розмір від 10 до 20 мікрон.

"Наша мета полягала в тому, щоб продемонструвати долю частинок меншого розміру, які видаються при кашлі.

Для синтетичного туману, що імітував потік повітря при кашлі з наса та роту манеккена під час експерименту, ми використовували суміш дистильованої води і гліцерину", – зазначає професор Дханак.

Науковці виявили, що носіння маски не зупиняє частинки на 100 %, але уповільнює розповсюдження кашлю.

Також нещодавнє дослідження від науково-дослідного університету Лестера, що в Англії, за допомогою симуляції показало, що краплинки, які містять збудник коронавірусу, можуть розповсюджуватися і при розмові.

Особливо це небезпечно у закритому приміщенні, типу метро чи офісу.

Як стверджує спеціаліст з респіраторних хвороб доктор Юліан Танг, краплинки, які розповсюджуються під час розмови, не переносять так далеко як при кашлі чи чханні, проте все одно можуть бути небезпечними.

Науковці також наголошують на важливості маски.

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