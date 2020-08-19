Уряд звільнив заступницю голови Нацслужби здоров'я

Наталію Рябцеву уряд звільнив з посади заступниці Голови Національної служби здоров'я України.

Відповідне рішення Кабмін прийняв 19 серпня, повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook.

У повідомленні вказано, що Рябцеву звільнили за власним бажанням.

"Півтора місяці тому я вирішила вчергове змінити свою роль у реформі.

Заяву про звільнення за власним бажанням з 20 серпня подала позаминулого тижня. З огляду на це, було особливо смішно спостерігати недолугі спроби міністра Максима Степанова звільнити керівництво НСЗУ "за політичною статтею" наприкінці липня.

За 3,5 роки, які я присвятила створенню нової системи фінансування охорони здоров’я, я кілька разів змінювала свою роль. Наразі - час для чергової зміни. Я й надалі працюватиму заради закріплення та розвитку нової системи, захисту її основоположних цінностей, досягнення головної мети. Просто - в новій ролі, про яку розповім трохи пізніше", - розповіла Рябцева на своїй сторінці у Facebook.

Наталія Рябцева

Нагадаємо, Оксана Мовчан, яка зараз виконує обов'язки голови НСЗУ та Наталія Рябцева набрали найбільшу кількість балів у конкурсі на посаду очільника НСЗУ, який проводився ще на початку 2020 року.

Третє місце зайняв директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський.

Проте міністр охорони здоров'я Максим Степанов досі не визначився, хто буде очолювати Національну службу здоров'я України.

20 травня 2020 року міністр охорони здоров'я відхилив усі три кандидатури на голову Національної служби здоров'я України, які пройшли до фіналу конкурсу.

За словами Степанова, ці кандидати не підійшли на посаду "за своїми якостями та баченням".

2 і 3 червня Степанов провів у ZOOM співбесіди з іншими кандидатами.

Тоді співбесіду проходили:

Олег Петренко – екс-глава НСЗУ;

Дмитро Черниш – директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ;

Наталія Рябцева – заступниця голови НСЗУ;

Олександра Машкевич – начальниця управління роботи з договорами щодо спеціалізованої медичної допомоги НСЗУ;

Олександр Жигінас – директор Департаменту моніторингу НСЗУ;

Володимир Пляцек – директор Центрального міжрегіонального Департаменту НСЗУ;

Мар'яна Возниця – директорка Західного міжрегіонального Департаменту НСЗУ;

Рябець Олександр – директор Департаменту інформаційних технологій НСЗУ;

Самофалов Дмитро – заступник директора Південного міжрегіонального Департаменту НСЗУ;

Вікторія Мілютіна – директорка Північого міжрегіонального Департаменту НСЗУ;

Наталія Будяк – директорка Східного міжрегіонального Департаменту НСЗУ;

Коханій Михайло – начальник відділу департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації;

Кириченко Тарас – директор департаменту реєстраційних послуг Запорізького міськради;

Ірина Немирович (Литовченко) – екс-гендиректор директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я;

Оксана Сухорукова – гендиректор департаменту медичних послуг МОЗ;

Костянтин Яриніч – депутат Верховної Ради VIII;

Сергій Красюк – заввідділенням невідкладної терапії Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Громадськість та ЗМІ не були допущені.

За це міністра розкритикувала депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель.



