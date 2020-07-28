В Україні тільки 6,5% хворих на гепатит С знають про свій діагноз – Степанов

З 1 млн 300 тис людей, інфіковантих гепатитом С, тільки 6,5% людей знають про свій діагноз.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 28 липня.

"Якщо говорити про Україну, то за оціночними даними, майже 1 млн 300 тис осіб в Україні інфіковані гепатитом С, а під медичним наглядом перебувають 87 тис. 269 осіб. Тобто 6,5% людей, які знають, що хворіють на вірусний гепатит С", – розповів міністр.

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За його словами, дані ВООЗ показують, тільки 9% людей з хронічним вірусним гепатитом В знають про свій діагноз, і 20% - що хворіють на гепатит С.

Міністр також розповів, що у 2019 році за кошти держбюджету було закуплено лікарських засобів для лікування 9,6 тис людей з гепатитом С, то в 2020 році були закладені кошти для лікування гепатиту С у 49 700 пацієнтів.

Гепатит C — захворювання печінки, зумовлене вірусом гепатиту С; вірус може спричиняти як гостру, так і хронічну інфекцію, пише Центр громадського здров'я.

Основні факти

Інфікування вірусом гепатиту С відбувається внаслідок контакту з інфікованою кров’ю (зазвичай достатньо незначної кількості зараженої крові щоб інфікуватися) під час вживання наркотиків ін’єкційно, здійснення небезпечних ін’єкцій та інвазивних медичних маніпуляцій, переливання крові та її компонентів.

За даними ВООЗ, 71 млн людей у світі страждає на хронічну інфекцію вірусу гепатиту С.

У значної кількості осіб із хронічною інфекцією розвивається цироз або рак печінки.

Майже 399 000 людей помирає щороку від ВГС, переважно від цирозу та гепатоцелюлярної карциноми.

За допомогою сучасних препаратів прямої противірусної дії можна вилікувати більш як 95% людей з інфекцією гепатиту С, проте доступ до діагностики та лікування залишається низьким.

Гостра інфекція ВГС зазвичай має безсимптомний перебіг.

Близько 15–45% інфікованих осіб спонтанно позбавляються вірусу протягом шести місяців після інфікування без будь-якого лікування. У решти розвивається хронічна інфекція ВГС.

У осіб із хронічною інфекцією ВГС ризик розвитку цирозу печінки протягом 20 років становить 15–30%.

Антитіла, що виявляються в організмі інфікованої людини, не захищають від повторного інфікування вірусом гепатиту С.

Наразі не існує вакцини від ВГC.

Шляхи інфікування

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Вірус гепатиту С передається головно через кров:

під час вживання наркотиків ін’єкційно (спільне використання засобів для ін’єкцій);

унаслідок повторного застосування або недостатньої стерилізації обладнання у медичних закладах;

під час переливання неперевіреної крові та її компонентів;

Можливе передавання ВГС статевим шляхом та вертикально (від інфікованої матері дитині); однак такі випадки фіксують нечасто: ризик передавання від інфікованої матері до дитини, яка не має ВІЛ, становить близько 5%, а статевий шлях інфікування в гетеросексуальних парах зустрічається ще рідше.

ВГС не передається через грудне молоко, харчові продукти, воду, під час безпечних контактів (обійми, поцілунки, спільне вживання харчових продуктів та напоїв).

Симптоми

Інкубаційний період ВГС (період від інфікування до перших клінічних проявів) складає від двох тижнів до шести місяців. У 80% випадків після інфікування немає жодних симптомів.

У деяких інфікованих людей можливі:

виражена загальна слабкість;

висока температура;

втома;

втрата апетиту;

нудота;

блювання;

болі в животі;

потемніння сечі;

світлий кал;

болі в суглобах;

жовтяниця (пожовтіння шкіри та слизових оболонок).

Також можливі позапечінкові прояви хронічної інфекції ВГС:

кріоглобулінемія;

гломерулонефрит;

васкуліти;

артрити тощо.

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