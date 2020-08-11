Чи потрібно проходити лікарську комісію під час адаптивного карантину – МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що лікарські комісії працюють, і за необхідністю їх потрібно проходити.

Про це він повідомив під час брифінгу 11 серпня.

"Я думаю, що питання стосується проходження медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

На сьогоднішній день вони працюють, лікарі проводять ці комісії.

Тому якщо є така необхідність, цю комісію потрібно пройти для того, щоб був встановлений відповідний діагноз і зроблені відповідні висновки", – зазначив очільник міністерства.

Раніше Максим Степанов розповів, як бути з дитячими медоглядами для навчання.

За його словами, до початку навчального року ще є багато часу, щоб пройти необхідні медичні огляди.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я зняло певні обмеження щодо відвідування лікарів.

При цьому щодо необхідності професійниїх медичних оглядів, глава МОЗ зазначав, що їх проходити не потрібно проходити під час пандемії.

Міністр додав,що такі обмеження потрібні, щоб не підвищувати ризики інфікування та передачі інфекції.

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