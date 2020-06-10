У МОЗ змінили правила виписки з COVID-19. Одужавших може стати більше

Міністерство охорони здоров’я змінює підхід до виписки людей зі стаціонарів і до зняття діагнозу COVID-19.

Замість двох ПЛР-тестів одужалим робитимуть один.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 10 червня.

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"Раніше в нас критерієм для виписки були відсутність клінічних симптомів, а також два підряд негативних ПЛР-тести.

Сьогоднішні критерії - це відсутність клінічних симптомів, а також один негативний ПЛР-тест.

Тому ми очікуємо збільшення кількості одужавших у зв’язку зі зміною підходів до тестування", – пояснив Ляшко.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко

Нагадаємо, раніше Ляшко пояснив, кому і для чого роблять два види тестів на коронавірус.

Зараз в Україні проводять два види тестувань на COVID-19: полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР-тест) та імуноферментний аналіз на антитіла (ІФА-тест).

Тести імуноферментного аналізу не використовуються для встановлення діагнозу, але допомагають у підтвердженні результатів.

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Ляшко пояснив, що два види тестувань проводять у чотирьох різних випадках.

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