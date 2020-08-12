Слова підтримки, які насправді ранять. Чи зможете ви підтримати хвору людину і не засмутити її? Перевірте в ТЕСТі

Коли ми дізнаємося про важкий діагноз у когось з друзів чи знайомих, то абсолютно щиро намагаємося їх підбадьорити.

От тільки нас не вчили робити це правильно.

Тому ми робимо це так, як вважаємо за краще – іноді навіть не здогадуючись, як боляче стає від наших слів.

Справа в тому, що людина, яка бореться з важкою недугою, бачить в багатьох поширених фразах зовсім не той зміст, який ми в них вкладаємо.

Це відбувається через стрес від самої новини про діагноз і від лікування, а інколи й тому, що прогнози лікарів дійсно невтішні. "Триматися" немає за що.

Нижче наведені фрази, які часто чують важкохворі люди від свого оточення.

Деякі дійсно допомагають, від інших же краще втриматись.

Подумайте, чи сказали б ви ту чи іншу фразу, а потім дізнайтеся, чи були б ваші слова допоміжними.