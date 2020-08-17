Навчання має бути безпечним: Степанов спробував пояснити, як буде проходити навчальний рік

Навчальний процес в школах має відбуватися чітко за рекомендаціями, які МОЗ надав ще наприкінці липня 2020 року.

Це під час пресбрифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Питання, на яке він відповідав, звучало так:

"Чи планується розділити навчання дітей в часі та дозволити молодшим школярам вчитись до обіду, а старшим".

Степанов пояснив, що рекомендації МОЗ щодо навчання були зроблені з урахуванням тої епідситуації, яка є в нашій країні.

"Виходячи з цих рекомендацій, ми намагалися зробити максимально безпечним процес навчання з точки зору здоров'я наших дітей.

В тому числі там є питання щодо розробки маршрутів наших учнів в середині школи.

Починаючи від розподілу учнів щодо початку навчання в тих чи інших класах – молодших, середніх, старших, і завершуючи графіком допуску закладів освіти.

Це все враховано в наших рекомендаціях", – сказав він.

Навчальний процес в школах має відбуватися чітко за рекомендаціями, які МОЗ надав ще наприкінці липня 2020 року

Він також додав, що школи в Україні дуже відрізняються, в тому числі кількістю учнів.

Тому це питання лежить у компетенції керівників навчальних закладів.

"З урахуванням своїх можливостей вони будуть виконувати ці рекомендації.

Ці питання також лежать в компетенції міністерства освіти.

МОЗ зі свого боку надав ці рекомендації, вони були максимально узгоджені з МОН", – уточнив Степанов.

Він також заявив, що МОЗ стоїть на позиції, що 1 вересня діти мають піти в школу, якщо це дозволяє епідситуація, але навчання має бути безпечним.

Міністр уточнив, що заборона на навчання розповсюджується і на державні, і на приватні школи, якщо певний регіон потрапляє в червону зону.

Нагадаємо, що 30 липня Головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти (ЗО).

Вони затверджені його постановою №42.

Згідно з цими рекомендаціями:

до роботи не допускаються працівники закладу з температурою понад 37,2°C;

учні та працівники шкіл, технікумів, університетів тощо мають розуміти заходи профілактики проти COVID-19, а також вміти розпізнавати симптоми захворювання;

керівник закладу має розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;

вчителі перед заняттями опитують учнів щодо самопочуття та обстежують на ознаки респіраторних захворювань;

якщо в учня / учениці виявили симптоми захворювання за відсутності батьків, його / її рекомендують тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні та проінформувати про це батьків;

пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці, під час занять маску можна не використовувати;

мінімізувати переміщення учнів закладом – наприклад, проводити всі заняття в одному кабінеті;

скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

у туалетах повинні бути антисептик, рідке мило та паперові рушники (або електоросушарки для рук). Забороняється використання багаторазових рушників;

провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин;

розмістити на території закладу контейнери для використаних засобів індивідуального захисту з написом "ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ".

Також працівники навчального закладу мають пройти інструктаж щодо того, як запобігати поширенню коронавірусної інфекції, дотримуватись правил респіраторної гігієни тощо.

Персонал мають забезпечити захисними масками із розрахунку: 1 маска на 3 робочі години.

В постанові також йдеться про те, що у розкладі занять необхідно передбачити можливість різного початку та закінчення занять для різних класів та груп.

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