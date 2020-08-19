Через ріст госпіталізації з COVID-19 в 6 регіонах України розгортають додаткові лікарні

Кількість завантажених ліжок в лікарнях значно зросла в 6 регіонах України.

Тому до переліку лікарень, які приймають хворих на COVID-19, вводяться нові заклади охорони здоров'я.

Про це на пресбрифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зокрема це такі регіони як місто Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області.

В цих областях, сьогодні, 19 серпня, будуть введені додаткові лікарні для допомоги хворим на коронавірусну інфекцію", – заявив Ляшко.

Віктор Ляшко

Також він додав, що будуть розгорнуті додаткові ліжка, а Національна служба здоров'я України буде укладати додаткові договори з цими лікарнями для того, щоб всі, хто потребує медичної допомоги вчасно її отримували, а лікарні мали кошти на оплату роботи медичних працівників.

"Додатково нагадаю, що всі органи місцевого самоврядування повинні забезпечити як мінімум 80% ліжок з централізованим підведенням кисню для хворих з COVID-19", – уточнив Ляшко.

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