Через ріст госпіталізації з COVID-19 в 6 регіонах України розгортають додаткові лікарні

Кількість завантажених ліжок в лікарнях значно зросла в 6 регіонах України.
Тому до переліку лікарень, які приймають хворих на COVID-19, вводяться нові заклади охорони здоров'я.
Про це на пресбрифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Зокрема це такі регіони як місто Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області.
В цих областях, сьогодні, 19 серпня, будуть введені додаткові лікарні для допомоги хворим на коронавірусну інфекцію", – заявив Ляшко.
|Віктор Ляшко
Також він додав, що будуть розгорнуті додаткові ліжка, а Національна служба здоров'я України буде укладати додаткові договори з цими лікарнями для того, щоб всі, хто потребує медичної допомоги вчасно її отримували, а лікарні мали кошти на оплату роботи медичних працівників.
"Додатково нагадаю, що всі органи місцевого самоврядування повинні забезпечити як мінімум 80% ліжок з централізованим підведенням кисню для хворих з COVID-19", – уточнив Ляшко.
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