За місяць на 25% зросла кількість госпіталізованих з COVID-19. Дані НСЗУ

За липень кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною інфекцією зросла на 25%.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України на своїй офіційній сторінці у соцмережі.
За їхніми даними, кількість пацієнтів, які отримували допомогу в інтенсивній терапії збільшилось на 32%.
При цьому частка пацієнтів серед госпіталізованих з діагнозом COVID-19, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, складає 16-19%.
В НСЗУ додають, що у світі такий показник, зазвичай, сягає 25% госпіталізованих пацієнтів.
|Фото Wavebreakmedia/Depositphotos
Стосовно збільшення кількості місць та мережі лікарень у НСЗУ кажуть, що рішення приймається по регіонах.
"Тільки якщо завантаженість ліжок ІТ досягає 75%, у відповідному регіоні розширюють мережу лікарень, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19", – сказано в повідомлення
Загалом у квітні та липні НСЗУ виплатила понад 2,5 млрд грн за надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього.
🔴 1 млрд 874 млн грн отримали медзаклади, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19.
🔴 532 млн грн – 25 центрів екстреної медичної допомоги.
🔴 104,5 млн грн – медзаклади, в яких працюють мобільні бригади, що виїжджають до людей з підозрою на COVID-19.
🔴 49 млн грн – медзаклади, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації.
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