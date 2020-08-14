За місяць на 25% зросла кількість госпіталізованих з COVID-19. Дані НСЗУ

За липень кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною інфекцією зросла на 25%.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України на своїй офіційній сторінці у соцмережі.

За їхніми даними, кількість пацієнтів, які отримували допомогу в інтенсивній терапії збільшилось на 32%.

При цьому частка пацієнтів серед госпіталізованих з діагнозом COVID-19, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, складає 16-19%.

В НСЗУ додають, що у світі такий показник, зазвичай, сягає 25% госпіталізованих пацієнтів.

Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Стосовно збільшення кількості місць та мережі лікарень у НСЗУ кажуть, що рішення приймається по регіонах.

"Тільки якщо завантаженість ліжок ІТ досягає 75%, у відповідному регіоні розширюють мережу лікарень, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19", – сказано в повідомлення

Загалом у квітні та липні НСЗУ виплатила понад 2,5 млрд грн за надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього.

🔴 1 млрд 874 млн грн отримали медзаклади, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19.

🔴 532 млн грн – 25 центрів екстреної медичної допомоги.

🔴 104,5 млн грн – медзаклади, в яких працюють мобільні бригади, що виїжджають до людей з підозрою на COVID-19.

🔴 49 млн грн – медзаклади, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації.

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